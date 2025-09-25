Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? 99 bin 500 TL için geri sayım

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında mutabakata varıldı.

Gerçekleştirilen protokolün ardından 99 bin 500 TL maaş promosyonunun yanı sıra çalışanlara 100 bin TL tutarında faizsiz kredi olanağı sağlanacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikası yetkililerinin iştirakiyle Vakıfbank’la yapılan görüşme neticesinde peşin ödenmek üzere 99 bin 500 TL promosyon ücreti verileceği açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

İhale sonucunda 3 senelik promosyon miktarı olarak belirlenen tutar, 30 Eylül 2025 tarihine dek tek defada, personele ayrı ayrı yatırılacak.

Ayrıca nakit avans kullanma koşullarını yerine getiren personele banka tarafından 100 bin TL’ye kadar faizsiz 3 taksit şeklinde ödemeli nakit avans sağlama imkânı sunulacak.