Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Bu yıl ilk kez uygulanan sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS erken açıklanır mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 19:08

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü için önemli bir adım olarak düzenlendi.

Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS erken açıklanır mı?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

takvimine göre Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi.

Adaylara ilk oturumda genel yetenek ve genel kültür konularından 80 soru soruldu ve 110 dakika süre verildi.

İkinci oturum olan Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) ise adaylara kendi alanlarına göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

MEB-AGS puanı, AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

MEB-AGS puanı nasıl hesaplanır?
MEB-AGS puanı, AGS sınav puanının yüzde 50'si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla elde edilir. Bu puan, adayların Milli Eğitim Akademisi'ne kabulünde kullanılacak olan nihai puandır.
ETİKETLER
#ösym
#öğretmenlik
#sonuçlar
#mezuniyet
#Meb-ags
#Akademi Giriş Sınavı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.