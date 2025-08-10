AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü için önemli bir adım olarak düzenlendi.

Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi.

Adaylara ilk oturumda genel yetenek ve genel kültür konularından 80 soru soruldu ve 110 dakika süre verildi.

İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) ise adaylara kendi alanlarına göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

MEB-AGS puanı, AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanacak.