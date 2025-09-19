Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki bir basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezasını onadı. Yerel mahkemenin verdiği karar, usul ve esas yönünden hukuka uygun bulundu.

EKREM İMAMOĞLU AHMAK DAVASI NEDİR?

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın temelinde, 2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve ardından düzenlenen basın açıklaması bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart 2019’daki seçimleri 6 Mayıs’ta iptal etmesinin ardından, İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada kurul üyelerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. Bunun üzerine YSK Başkanlığı suç duyurusunda bulundu ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun YSK Başkanı Sadi Güven ve 10 üye hakkında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği ileri sürüldü. Savcılık, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi ise 14 Aralık 2022’de görülen duruşmada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmü kesinleştirdi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK DAVASI SONUCU NE OLDU?

Yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, istinaf incelemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, dosya üzerinde yaptığı incelemede usul ve esas bakımından herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, yalnızca ceza hesaplamasında TCK’nin 43/2-1 maddesi kapsamında bir hesap hatası olduğunu, bunun dışında tüm kararın yerinde olduğunu belirtti.

İstinaf kararıyla birlikte, yerel mahkemenin verdiği hüküm hukuka uygun bulundu ve onandı. Ayrıca ceza ile birlikte, Türk Ceza Kanunu’nun 53/1 maddesi kapsamında İmamoğlu’nun seçme ve seçilme hakkı gibi bazı siyasi haklardan da yoksun bırakılmasına karar verildi. Böylece hem hapis cezası hem de siyasi yasak hükmü istinaf mahkemesi tarafından teyit edilmiş oldu.

YARGITAY AHMAK DAVASI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı sonrası dosya, temyiz yolu açık olmak üzere Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay’ın vereceği karar, davadaki son aşamayı oluşturacak ve nihai hükmü belirleyecek. Bu aşamada İmamoğlu hakkında verilen ceza ve siyasi yasak, yüksek yargının onayına sunulmuş oldu. Yargıtay’ın ne zaman karar vereceği kesinleşmiş değil.