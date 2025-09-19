Menü Kapat
Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun Ahmak Davası ile ilgili itiraza yönelik karar açıklandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK üyelerine hakaret” suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu. İşte Ahmak Davası ile ilgili detaylar…

Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı
19.09.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 21:33

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, ’nun 2019’daki bir basın açıklamasında üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezasını onadı. Yerel mahkemenin verdiği karar, usul ve esas yönünden hukuka uygun bulundu.

EKREM İMAMOĞLU AHMAK DAVASI NEDİR?

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın temelinde, 2019 yılında yapılan seçiminin iptali ve ardından düzenlenen basın açıklaması bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart 2019’daki seçimleri 6 Mayıs’ta iptal etmesinin ardından, İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada kurul üyelerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. Bunun üzerine YSK Başkanlığı suç duyurusunda bulundu ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun YSK Başkanı Sadi Güven ve 10 üye hakkında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği ileri sürüldü. Savcılık, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi ise 14 Aralık 2022’de görülen duruşmada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmü kesinleştirdi.

Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

EKREM İMAMOĞLU'NUN AHMAK DAVASI SONUCU NE OLDU?

Yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, istinaf incelemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, dosya üzerinde yaptığı incelemede usul ve esas bakımından herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, yalnızca ceza hesaplamasında TCK’nin 43/2-1 maddesi kapsamında bir hesap hatası olduğunu, bunun dışında tüm kararın yerinde olduğunu belirtti.

Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

İstinaf kararıyla birlikte, yerel mahkemenin verdiği hüküm hukuka uygun bulundu ve onandı. Ayrıca ceza ile birlikte, Türk Ceza Kanunu’nun 53/1 maddesi kapsamında İmamoğlu’nun seçme ve seçilme hakkı gibi bazı siyasi haklardan da yoksun bırakılmasına karar verildi. Böylece hem hapis cezası hem de siyasi yasak hükmü istinaf mahkemesi tarafından teyit edilmiş oldu.

Ahmak Davası nedir? Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı

YARGITAY AHMAK DAVASI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı sonrası dosya, temyiz yolu açık olmak üzere ’a gönderildi. Yargıtay’ın vereceği karar, davadaki son aşamayı oluşturacak ve nihai hükmü belirleyecek. Bu aşamada İmamoğlu hakkında verilen ceza ve siyasi yasak, yüksek yargının onayına sunulmuş oldu. Yargıtay’ın ne zaman karar vereceği kesinleşmiş değil.

