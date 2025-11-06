Ajax kalecisi kim kaç yaşında? Avrupa futbolunun en deneyimlilerinden

Futbol yaşamına doğduğu kent Enschede'de başlayan Hollandalı kaleci, genç yaşta FC Twente altyapısına katıldı.

8 Kasım 1983 doğumlu olan Pasveer, Kasım 2025 itibarıyla 41 yaşına ulaşmak üzeredir.

40 yaşını geçmiş olmasına karşın hâlâ üst düzey futbol oynaması, onun disiplini ve profesyonelliğini ortaya koyuyor.

Remko Pasveer’in profesyonel serüveni 2003 yılında FC Twente formasıyla start aldı.

Ardından sırasıyla Heracles Almelo, PSV Eindhoven ve Vitesse Arnhem gibi önde gelen kulüplerde forma giydi.

2021 senesinde Ajax’a transfer olan tecrübeli file bekçisi, burada da kalede güven veren performanslar ortaya koydu.