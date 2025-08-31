Alanyaspor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Sergen Yalçın yenilgiyle başladı

İstanbul
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaştı.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0'lık sonuçla kazandı.
Akdeniz temsilcisi, 45+5. dakikada İbrahim Kaya'nın penaltı golüyle öne geçti ve devreye 1-0 avantajlı girdi.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Güven Yalçın çıktı ve sonucu tayin eden golü attı.
Sergen Yalçın'ın ilk karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş 3 puanda kaldı.
Kara Kartal’ın ligde 2 müsabaka eksiği bulunuyor.
Alanyaspor'un ise puanı 4’e çıktı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta Başakşehir’i ağırlayacak.
Alanyaspor ise Konyaspor ile dış sahada karşılaşacak.