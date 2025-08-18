Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ali Şen sağlık durumu, son hali! Yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından iş insanı Ali Şen'in yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. 86 yaşındaki iş insanı Ali Şen'in yoğun bakımı haberinin ardından sağlık durumu ve son hali gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Şen sağlık durumu, son hali! Yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:55

'nin eski başkanlarından Ali Şen problemleri nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ali Şen'in sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat köşe yazısında Ali Şen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ali Şen sağlık durumu, son hali! Yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı

ALİ ŞEN SAĞLIK DURUMU, SON HALİ

Yavuz Donat köşe yazısında Ali Şen'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Konuşamadığını ve en yakın yakınlarını bile tanımadığını belirten Yavuz Donat "Sevgili Ali Şen... Espri küpü, şakacı... Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuyla ilgili "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" dedi.

Ali Şen sağlık durumu, son hali! Yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı

ALİ ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Şen, 1 Temmuz 1939 yılında Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Ali Şen, eğitimini İstanbul'da devam etti. İstanbul'da ilk olarak bir manav dükkanı açarak, bir süre manavlık yaptı.

Daha sonrasında özellikle sanayi ve otomotiv sektöründe önemli yatırımlar yapan Ali Şen, Fenerbahçe'de ilk kez 1975 yılında basketbol branşının başına geldi. 12 Nisan 1981 yılında ise kulübün başkanı seçilen Ali Şen ilk döneminde yaptığı altyapı ve tesisleşme faaliyetleri kulübe büyük değer kattı. İkinci döneminde ise 7 yıl aranın ardından Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

ETİKETLER
#yoğun bakım
#iş insanı
#Sağlık
#Fenerbahçe
#Ali Şen
#Önemli Kişilik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.