Ali Şen sağlık durumu, son hali! Yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından iş insanı Ali Şen sağlık problemleri nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ali Şen'in sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat köşe yazısında Ali Şen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ALİ ŞEN SAĞLIK DURUMU, SON HALİ

Yavuz Donat köşe yazısında Ali Şen'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Konuşamadığını ve en yakın yakınlarını bile tanımadığını belirten Yavuz Donat "Sevgili Ali Şen... Espri küpü, şakacı... Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuyla ilgili "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" dedi.

ALİ ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Şen, 1 Temmuz 1939 yılında Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Ali Şen, eğitimini İstanbul'da devam etti. İstanbul'da ilk olarak bir manav dükkanı açarak, bir süre manavlık yaptı.

Daha sonrasında özellikle sanayi ve otomotiv sektöründe önemli yatırımlar yapan Ali Şen, Fenerbahçe'de ilk kez 1975 yılında basketbol branşının başına geldi. 12 Nisan 1981 yılında ise kulübün başkanı seçilen Ali Şen ilk döneminde yaptığı altyapı ve tesisleşme faaliyetleri kulübe büyük değer kattı. İkinci döneminde ise 7 yıl aranın ardından Süper Lig şampiyonluğu kazandı.