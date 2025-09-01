Anadolu Vakfı bursu başvurusu nasıl yapılır? 2025 başvuru tarihleri ve şartları

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Anadolu Vakfı bursuna başvurmak için araştırmalara başladı. Öğrencilere destek olması amacıyla verilen bursun başvuru şartları ve tarihi belli oldu.

ANADOLU VAKFI BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolu Vakfı tarafından her sene yükseköğrenim öğrencilerine veriliyor. 2025 yılında da başvurular başlarken, basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınacak. Vakfın burs programına başvurular 1 Eylül'de başlarken maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Başvurular 1 Eylül ile 30 Eylül aralığında alınacak. Adaylar, https://basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

ANADOLU VAKFI BURSU BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Başvuru şartları hakkında yapılan açıklama şöyle oldu:

"Anadolu Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir."

Adayların devlet veya vakıf üniversitesinde %100 burslu olması gerekirken akademik başarı gösteren ve maddi desteğe ihtiyaç duyanlara verilecek.