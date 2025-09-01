Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Anadolu Vakfı bursu başvurusu nasıl yapılır? 2025 başvuru tarihleri ve şartları

Anadolu Vakfı burs başvurularının başlamasının ardından başvuru nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de yükseköğretim öğrencilerine burs imkanı sunuluyor. Başvuru yapacak olan adaylar ise başvuru şartları ve tarihlerini gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anadolu Vakfı bursu başvurusu nasıl yapılır? 2025 başvuru tarihleri ve şartları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 14:25

ÖSYM tarafından uygulanan sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Anadolu Vakfı bursuna başvurmak için araştırmalara başladı. Öğrencilere destek olması amacıyla verilen bursun başvuru şartları ve tarihi belli oldu.

ANADOLU VAKFI BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolu Vakfı tarafından her sene yükseköğrenim öğrencilerine veriliyor. 2025 yılında da başvurular başlarken, basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınacak. Vakfın burs programına başvurular 1 Eylül'de başlarken maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Başvurular 1 Eylül ile 30 Eylül aralığında alınacak. Adaylar, https://basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Anadolu Vakfı bursu başvurusu nasıl yapılır? 2025 başvuru tarihleri ve şartları

ANADOLU VAKFI BURSU BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Başvuru şartları hakkında yapılan açıklama şöyle oldu:

"Anadolu Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir."

Adayların devlet veya vakıf üniversitesinde %100 burslu olması gerekirken akademik başarı gösteren ve maddi desteğe ihtiyaç duyanlara verilecek.

ETİKETLER
#yks
#Anadolu Vakfı Burs
#Burs Başvurusu
#Öğrenci Desteği
#Yüksek Öğrenim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.