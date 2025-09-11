Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Andre Onana Fenerbahçe Trabzonspor maçında oynayacak mı? Türkiye'ye geldi

Trabzonspor, Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kamerunlu eldivenin uçağı bugün (11 Eylül 2025 Perşembe) Türkiye'ye geldi. Taraftarlar tarafından Andre Onana'nın Fenerbahçe - Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

11.09.2025
11.09.2025
11.09.2025

, Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından Manchester United'ın kalecisi ile anlaştı. 1 yıl bedelsiz kiralık olarak bordo-mavililerde forma giyecek olan Andre Onana'nın uçağı bugün Trabzon şehrine iniş yaptı.

Kamerunlu kalecinin Trabzon'a gelmesinin ardından taraftarlar tarafından Andre Onana - Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı.

ANDRE ONANA FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol 'in 5. haftasında 14 Eylül 2025 Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Onana'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kamerunlu eldiven havalimanında verdiği röportajda Fenerbahçe maçında oynamaya hazır olduğunu belirtti. Onana açıklamasında "Ben her zaman hazırım. Bu tür maçlarda her oyuncu görev almak ister. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de kendi gücümüzün farkındayız, önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Bugün gün içerisinde Trabzonspor tarafından resmi olarak Onana'nın transferinin duyurulması bekleniyor.

ANDRE ONANA BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Andre Onana geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla toplam 50 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 65 gol yiyen Kamerunlu eldiven, 11 maçta ise kalesini gole kapattı.

Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre Onana'nın 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

#transfer
#trabzonspor
#süper lig
#andre onana
#Fenerbahçe
#Aktüel
