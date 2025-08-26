Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Editor
 | Sumru Tarhan

Ankara su kesintisi: Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek 26 Ağustos Salı?

Ankara su kesintisi ASKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyorken 26 Ağustos günü için planlanan Keçiören, Bala, Altındağ, Polatlı, Yenimahalle su kesintileri de listede yer aldı. Bugün Ankara'da yaşanacak olan arıza bakım çalışmalarının saati duyuruldu

Ankara su kesintisi: Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek 26 Ağustos Salı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 13:12

Bugün meydana gelecek olan su kesintileri netleşti. Erken saatlerde birçok kesinti yaşanırken suların geleceği saat de belli oldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 26 AĞUSTOS SALI

26 Ağustos Salı günü Ankara'nın birçok bölgesinde yaşanacak. ASKİ, bugün için planlanan su kesintilerinin kapsam alanlarını ve saatlerini paylaştı.

BALA

Mahalle: Sırapınar Mahallesi, Yeniyapanşehli Mah.

Başlangıç: 26.08.2025 09:00

Bitiş: 26.08.2025 16:00

Ankara su kesintisi: Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek 26 Ağustos Salı?

ALTINDAĞ

Mahalle: Baraj Mahallesi (Toki Blokları bir kısmı)

Başlangıç: 26.08.2025 10:00

Bitiş: 26.08.2025 15:00

GÖLBAŞI

Mahalle: Yaylabağ Mahallesi, Polis Akademisi Yerleşkesi

Başlangıç: 26.08.2025 21:00

Bitiş: 27.08.2025 09:00

Ankara su kesintisi: Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek 26 Ağustos Salı?

POLATLI

Mahalle: Gülveren Mahallesi (bir bölümü)

Başlangıç: 26.08.2025 12:00

Bitiş: 26.08.2025 17:00

YENİMAHALLE

Mahalle: Yakacık Mahallesi (tamamı)

Başlangıç: 26.08.2025 12:30

Bitiş: 26.08.2025 16:00

