Ankara su kesintisi: Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek 26 Ağustos Salı?

Bugün meydana gelecek olan Ankara su kesintileri netleşti. Erken saatlerde birçok kesinti yaşanırken suların geleceği saat de belli oldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 26 AĞUSTOS SALI

26 Ağustos Salı günü Ankara'nın birçok bölgesinde su kesintisi yaşanacak. ASKİ, bugün için planlanan su kesintilerinin kapsam alanlarını ve saatlerini paylaştı.

BALA

Mahalle: Sırapınar Mahallesi, Yeniyapanşehli Mah.

Başlangıç: 26.08.2025 09:00

Bitiş: 26.08.2025 16:00

ALTINDAĞ

Mahalle: Baraj Mahallesi (Toki Blokları bir kısmı)

Başlangıç: 26.08.2025 10:00

Bitiş: 26.08.2025 15:00

GÖLBAŞI

Mahalle: Yaylabağ Mahallesi, Polis Akademisi Yerleşkesi

Başlangıç: 26.08.2025 21:00

Bitiş: 27.08.2025 09:00

POLATLI

Mahalle: Gülveren Mahallesi (bir bölümü)

Başlangıç: 26.08.2025 12:00

Bitiş: 26.08.2025 17:00

YENİMAHALLE

Mahalle: Yakacık Mahallesi (tamamı)

Başlangıç: 26.08.2025 12:30

Bitiş: 26.08.2025 16:00