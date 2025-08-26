Ankara su kesintisi: Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek 26 Ağustos Salı?

Bugün meydana gelecek olan Ankara su kesintileri netleşti. Erken saatlerde birçok kesinti yaşanırken suların geleceği saat de belli oldu.
26 Ağustos Salı günü Ankara'nın birçok bölgesinde su kesintisi yaşanacak. ASKİ, bugün için planlanan su kesintilerinin kapsam alanlarını ve saatlerini paylaştı.
BALA
Mahalle: Sırapınar Mahallesi, Yeniyapanşehli Mah.
Başlangıç: 26.08.2025 09:00
Bitiş: 26.08.2025 16:00
ALTINDAĞ
Mahalle: Baraj Mahallesi (Toki Blokları bir kısmı)
Başlangıç: 26.08.2025 10:00
Bitiş: 26.08.2025 15:00
GÖLBAŞI
Mahalle: Yaylabağ Mahallesi, Polis Akademisi Yerleşkesi
Başlangıç: 26.08.2025 21:00
Bitiş: 27.08.2025 09:00
POLATLI
Mahalle: Gülveren Mahallesi (bir bölümü)
Başlangıç: 26.08.2025 12:00
Bitiş: 26.08.2025 17:00
YENİMAHALLE
Mahalle: Yakacık Mahallesi (tamamı)
Başlangıç: 26.08.2025 12:30
Bitiş: 26.08.2025 16:00