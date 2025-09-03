Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
32°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK maçının saat kaçta başlayacağı netleşti

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur elemeleri kapsamında bugün MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler tarafından MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise merak ediliyor.

Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK maçının saat kaçta başlayacağı netleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
14:51
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
14:51

'nda 1. tur heyecanı ikinci gün karşılaşmalarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün TFF 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü ile 3. Lig takımlarından Karabük İdmanyurdu Spor karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmanın ardından kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayacak. Taraftarlar tarafından Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK maçının saat kaçta başlayacağı netleşti

ANKARAGÜCÜ - KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan - Karabük İdmanyurdu Spor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Abdulsamet Şenoğlu yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Sezgin Şahbaz ve Mehmet Şenkaya görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ayberg Öz olacak.

Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK maçının saat kaçta başlayacağı netleşti

ANKARAGÜCÜ - KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu 1. tur elemeleri kapsamında oynanacak olan Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası 1. tur elemelerinde 2. gün sona ermiş olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#mke ankaragücü
#ziraat türkiye kupası
#türk futbolu
#Karabük İdmanyurdu Spor
#A Spor
#Aktüel
