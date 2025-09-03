Ankaragücü Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK maçının saat kaçta başlayacağı netleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı ikinci gün karşılaşmalarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün TFF 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü ile 3. Lig takımlarından Karabük İdmanyurdu Spor karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmanın ardından kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayacak. Taraftarlar tarafından Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

ANKARAGÜCÜ - KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Abdulsamet Şenoğlu yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Sezgin Şahbaz ve Mehmet Şenkaya görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ayberg Öz olacak.

ANKARAGÜCÜ - KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu 1. tur elemeleri kapsamında oynanacak olan Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası 1. tur elemelerinde 2. gün sona ermiş olacak.