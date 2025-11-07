Aral Şimşir kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor? A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçları kapsamında 15 Kasım'da Bulgaristan ile 18 Kasım'da ise İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Bulgaristan ve İspanya maçlarının 28 futbolcunun yer aldığı aday kadrosu açıklandı. Kadroda Aral Şimşir'in ilk kez A Milli Takım'a davet edildiği görüldü.

Vatandaşlar tarafından Aral Şimşir kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR, NERELİ?

Aral Şimşir, 19 Haziran 2002 yılında Danimarka'nın Koge şehrinde dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Aral Şimşir, kanat ve santrafor pozisyonlarına oynuyor. Kariyerine Midtjylland altyapısında başlayan Aral Şimşir, alt yaş U-16, U-17, U-18 ve U-19 gruplarında Danimarka Milli Takımı formasını giydi. U-21'de ise Ay-Yıldızlı formayı giymeye başlayan Aral Şimşir, kariyeri boyunca Midtjylland'ın yanı sıra Jerv (kiralık) ve Lillestrom (kiralık) takımlarında da oynadı.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aral Şimşir, Danimarka 1. Lig ekiplerinden Midtjylland'da forma giymektedir. Forvet pozisyonunda oynayan milli futbolcu bu sezon toplam 25 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1.445 dakika süre bulan Aral Şimşir 5 gol, 10 asistlik katkı yaptı.