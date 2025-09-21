Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Son bölümün ardından gündeme geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 20. sezonuyla birlikte devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 719. bölümünde eski karakterlerden Ali geri döndü ve Hüsnü Çoban'ı vurdu.

Dizinin 719. bölümünde yer alan sahneyi izleyen hayranlar, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu, öldü mü sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini oynayan Özgür Ozan'ın diziden ayrılıp, ayrılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hüsnü Çoban karakteri daha önce de dizinin 134. ve 398. bölümlerinde vurulmuştu. Ancak bu vurulmaların ardından karakter diziden çıkarılmamıştı.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Hüsnü Çoban karakterinin son yayınlanan bölümde vurulması gösterildi. Ancak devamında yaşanacak olaylarla ilgili bir bilgi verilmedi. Dizinin 720. bölümünün ilk yayınlanan fragmanda da karakterin durumuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

720. bölümün yayınlanmasıyla birlikte Hüsnü Çoban karakterinin durumunun netlik kazanması bekleniyor.