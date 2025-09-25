ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Değeri 1 trilyon TL'yi aşan ilk şirket oldu

İhracat merkezli büyüme politikasını istikrarla sürdüren Aselsan, 2024 senesinde uygulamaya başladığı AselsaneXt programıyla güçlü bir hız yakaladı.

Bu çerçevede Aselsan, Borsa İstanbul’da endekslere dâhil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı geçen ilk kurum oldu.

Aselsan, 2030 yılında dünya genelinde savunma sanayisinin ilk 30 kuruluşu arasında yer almak için faaliyet gösteriyor.

Şirket, Türkiye’de savunma teknolojisinin ilerlemesi ve dönüşümünde öncü görev üstlenirken, Borsa İstanbul’da da en yüksek piyasa değerine sahip şirket pozisyonunda bulunuyor.

Aselsan’ın bu yılın ilk yarısında sağladığı gelir ise yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira oldu.

Aynı süreçte net kazancı yüzde 30 yükselerek 6,4 milyar liraya çıkan Aselsan, büyümesini sürdürüyor.

ASELSAN HİSSE DEĞERİ NE KADAR?

Aselsan payları, 2024 yılının başından itibaren yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 kazanç sağladı.

Aselsan’ın hisse fiyatı seneye 72,50 liradan başlamıştı.

Devam eden aylarda yükseliş trendinde hareket eden hisse değeri bugün itibarıyla 220,80 liraya çıktı.