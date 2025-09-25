Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Değeri 1 trilyon TL'yi aşan ilk şirket oldu

Aselsan payları, Borsa İstanbul’da şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı geçen ilk firma olmasının ardından yatırımcılar tarafından inceleme konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Değeri 1 trilyon TL'yi aşan ilk şirket oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 16:42

merkezli büyüme politikasını istikrarla sürdüren , 2024 senesinde uygulamaya başladığı AselsaneXt programıyla güçlü bir hız yakaladı.

Bu çerçevede Aselsan, ’da endekslere dâhil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı geçen ilk kurum oldu.

Aselsan, 2030 yılında dünya genelinde savunma sanayisinin ilk 30 kuruluşu arasında yer almak için faaliyet gösteriyor.

ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Değeri 1 trilyon TL'yi aşan ilk şirket oldu

Şirket, Türkiye’de savunma teknolojisinin ilerlemesi ve dönüşümünde öncü görev üstlenirken, Borsa İstanbul’da da en yüksek piyasa değerine sahip şirket pozisyonunda bulunuyor.

Aselsan’ın bu yılın ilk yarısında sağladığı gelir ise yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira oldu.

Aynı süreçte net kazancı yüzde 30 yükselerek 6,4 milyar liraya çıkan Aselsan, büyümesini sürdürüyor.

ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Değeri 1 trilyon TL'yi aşan ilk şirket oldu

ASELSAN HİSSE DEĞERİ NE KADAR?

Aselsan payları, 2024 yılının başından itibaren yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 kazanç sağladı.

Aselsan’ın hisse fiyatı seneye 72,50 liradan başlamıştı.

Devam eden aylarda yükseliş trendinde hareket eden hisse değeri bugün itibarıyla 220,80 liraya çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

Aselsan hisseleri yatırımcısına 2024 yılında ne kadar kazandırdı?
Yıl başından bu yana dolar bazında yüzde 247 oranında getiri sağladı.
ETİKETLER
#borsa istanbul
#aselsan
#ihracat
#hisse senedi
#Savunma Teknolojisi
#Finansal Performans
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.