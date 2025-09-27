Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri

Asgari ücret 2026 için gözler Tespit Heyetinde.

Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yeni senede maaşlara gelecek artış da merakla bekleniyor.

Asgari ücretin tespit edilmesi için Asgari Ücret Belirleme Komisyonu görüşmeleri yapılacak.

Görüşmelerin ardından yeni asgari maaş netleşecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretinin kararlaştırılması için Asgari Ücret Tespit Heyeti, Aralık 2025’te bir araya gelecektir.

Heyet, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve çoğunlukla dört toplantı yaparak yeni asgari maaş düzeyini belirler.

Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna açıklanır.