Aşkı Memnu neden yok, bitti mi 10 Eylül? Dizinin final bölümüne kısa süre kaldı

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Aşkı Memnu eski bölümleri ile yeniden yayınlanıyordu.

AŞKI MEMNU BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Aşkı Memnu Kanal D ekranlarında eski bölümlerini yayınlamaya devam ederken bugün ekrana gelmediği paylaşıldı. Dizinin final bölümün kısa süre kalması nedeniyle zaman zaman bölüm sahnelerinde aksama yaşanabiliyor. Sevilen dizinin efsane final bölümü 11 Eylül günü yayınlanacak. Bugünün Kanal D yayın akışına göre 16.30'da Arka Sokaklar bölümü yer aldı. Yarın yayınlanacak olan final bölümü öncesinde Aşkı Memnu dizisinin bölümü yayınlanmadı. Yarın 20.00'de Kanal D ekranlarında final bölümü ile ekranlara yeniden veda edecek.

AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Aşkı Memnu yaz dönemi ile beraber eski bölümlerini yeniden yayınlamaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizinin beklenen final bölümü 11 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşacak.