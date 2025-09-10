Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Aşkı Memnu neden yok, bitti mi 10 Eylül? Dizinin final bölümüne kısa süre kaldı

Bugünün yayın akışında Aşkı Memnu'nun yer almaması üzerine neden yok merak edilirken nedeni belli oldu. Bir dönem Kanal D ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Aşkı Memnu eski bölümleri ile yeniden izleyici ile buluştu. Her gün yayımlanan dizinin bugün ekranlara gelmemesi üzerine Aşkı Memnu bitti mi, neden yok merak edildi. Dizinin final sahnesine kısa süre kaldı.

Aşkı Memnu neden yok, bitti mi 10 Eylül? Dizinin final bölümüne kısa süre kaldı
ve 'un başrollerini paylaştığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Aşkı Memnu eski bölümleri ile yeniden yayınlanıyordu.

AŞKI MEMNU BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Aşkı Memnu ekranlarında eski bölümlerini yayınlamaya devam ederken bugün ekrana gelmediği paylaşıldı. Dizinin bölümün kısa süre kalması nedeniyle zaman zaman bölüm sahnelerinde aksama yaşanabiliyor. Sevilen dizinin efsane final bölümü 11 Eylül günü yayınlanacak. Bugünün Kanal D yayın akışına göre 16.30'da Arka Sokaklar bölümü yer aldı. Yarın yayınlanacak olan final bölümü öncesinde Aşkı Memnu dizisinin bölümü yayınlanmadı. Yarın 20.00'de Kanal D ekranlarında final bölümü ile ekranlara yeniden veda edecek.

Aşkı Memnu neden yok, bitti mi 10 Eylül? Dizinin final bölümüne kısa süre kaldı

AŞKI MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Aşkı Memnu yaz dönemi ile beraber eski bölümlerini yeniden yayınlamaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizinin beklenen final bölümü 11 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşacak.

