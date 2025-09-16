Menü Kapat
Aktüel
Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

İngiliz devi Arsenal bugün İspanya ekibi Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Athletic Bilbao - Arsenal maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu.

Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu
'nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması bugün başlıyor. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz olarak Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 1. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Athletic Bilbao - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın hakeminin ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacağı duyuruldu.

Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

ATHLETİC BİLBAO - ARSENAL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Athletic Bilbao'da karşılaşma öncesinde sadece stoper oyuncusu Unai Egiluz'un sakatlığı bulunuyor.

Arsenal tarafında ise 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer almayacak. Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao - Arsenal karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

