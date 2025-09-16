Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması bugün başlıyor. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında Athletic Bilbao ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından Athletic Bilbao - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
San Mames Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz olarak Tabii Spor'dan izleyebilecekler.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 1. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Athletic Bilbao - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın hakeminin ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacağı duyuruldu.
Athletic Bilbao'da karşılaşma öncesinde sadece stoper oyuncusu Unai Egiluz'un sakatlığı bulunuyor.
Arsenal tarafında ise 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer almayacak. Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Athletic Bilbao - Arsenal karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli