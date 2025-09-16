Atlhletic Bilbao Arsenal maçı kaç kaç bitti? Devler Ligi hızlı başladı

İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Athletic Bilbao ile Arsenal mücadele etti.
Estadio de San Mames'te gerçekleştirilen karşılaşmayı Arsenal 2-0’lık sonuçla kazandı.
İngiliz temsilcisinin golleri 72. dakikada Martinelli ve 87. dakikada Trossard’dan geldi.
Bu neticenin ardından Arsenal 3 puanı hanesine ekledi.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Olympiakos’u ağırlayacak.
Athletic Bilbao ise Borussia Dortmund deplasmanında sahaya çıkacak.
Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama; Vesga, Jauregizar, Sancet; Iñaki Williams, Berenguer, Robert Navarro.
Arsenal: David Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Mikel Merino, Rice; Madueke, Eze, Gyökeres.