Avengers: Endgame filminin konusu ve oyuncuları gündem oldu

Sinemaseverlerden yoğun ilgi gören Avengers: Endgame, vizyon dönemindeki zaferinin ardından bu kez televizyon ekranlarında da seyirci karşısına çıkıyor.

Film hakkında en fazla dikkat çeken ayrıntılar arasında Avengers: Endgame'in hikâyesi, özeti ve oyuncu ekibi ön plana çıkıyor.

ENDGAME HİKÂYESİ NE?

Avengers: Infinity War'un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni kullanarak kâinatın yarısını yok etmesiyle, birçok süper kahraman kül haline gelir.

Ancak Ant-Man'in Kuantum Evreni'nden kurtulup ekibin kalanına ulaşması, kahramanlara yeniden umut verir.

Daha önce varlığından haberdar olmadıkları boyutlar, karakterler ve âlemlerle karşılaşan Avengers ekibi, Thanos'un kurduğu zalim dengeyi bozmak için geri dönüşü olmayan bir savaşa girişir.

AVENGERS: ENDGAME OYUNCULARI KİMLER?