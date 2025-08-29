Avrupa Ligi kura çekimi canlı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ise bugün saat 14.00'te UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Taraftarların heyecanla beklediği Avrupa Ligi kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA tarafından Monaco'da bulunan Girmaldi Forum'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Ligi kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi ve Fenerbahçe TV üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI TORBADA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılacak. Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre sarı-lacivertliler her torbadan 2 takım ile eşleşecek.

Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu torbaları ise şöyle:

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjlland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, FCSB

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann