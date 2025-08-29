Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Avrupa Ligi kura çekimi canlı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli olacak. Taraftarlar tarafından Avrupa Ligi kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor. UEFA tarafından Avrupa Ligi kura çekiminin yayın bilgisi açıklandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 13:30

Temsilcimiz bu sezon 'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ise bugün saat 14.00'te UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Taraftarların heyecanla beklediği Avrupa Ligi canlı hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA tarafından 'da bulunan Girmaldi Forum'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Ligi kura çekimi ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi ve Fenerbahçe TV üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI TORBADA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılacak. Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre sarı-lacivertliler her torbadan 2 takım ile eşleşecek.

Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu torbaları ise şöyle:

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjlland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, FCSB
4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#Monaco
#trt spor
#kura çekimi
#Fenerbahçe
#Aktüel
