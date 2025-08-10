Avukat Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah saatlerinde Avukat Rezan Epözdemir evinde gözaltına alındı. Üstlendiği davalarla kamuoyunda tanınan ünlü Avukat Rezan Epözdemir'in neden gözaltına alındığı gündeme geldi.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi açıklama yapıldı. Avukat Rezan Epözdemir'in neden gözaltına alındığı belli oldu.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamaya göre Avukat Rezan Epözdemir; "Rüşvet", "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamaları nedeniyle, bir süredir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir"

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR, EVLİ Mİ?

Avukat Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Siirt'in Baykan ilçesinden olan Rezan Epözdemir, Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu'nda okudu.

Osman Ülkümen Lisesi'nden mezun olan Rezan Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci olarak mezun oldu. Yüksek lisansını ise yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamladı. Doktora eğitimini Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı.