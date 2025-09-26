Menü Kapat
Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 26 Eylül'de 10 saat elektrikler kesilecek

BEDAŞ tarafından 26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan planlı kesintiler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bugün 23 ilçede elektrikler kesilecek. Vatandaşlar tarafından Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Bugün 'un Avrupa yakasında yer alan 23 ilçesinde planlı yapılacak. Elektrik kesintisinin bazı ilçelerde 10 saat süreceği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından , , , elektrik kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 26 EYLÜL?

Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi, 575., 576., 577., 578., Aktepe, Kuyulu, Metin Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2002. Sokak, Mahmutbey Mahallesi, 2552., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., Mostar Köprüsü, Millet Şehit Mahmut, İnönü Sokak, Göztepe Mahallesi, 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sokak civarında elektrik kesintisi yaşanacak. Sabah saat 09.00'da başlayacak olan elektrik kesintisi saat 17.00'de ise sona erecek.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EYLÜL

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre bakım programı çalışması kapsamında sabah saat 09.00'dan itibaren iki mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Cihangir Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi, G-183, G-192, G-522 ile G-792 sokak civarında yaşanacak elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Saat 17.00'dan itibaren ise bölgeye tekrardan elektrik verileceği belirtildi.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bahçelievler ilçesinin ise Cumhuriyet, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde elektrik kesintisi meydana gelecek. BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre kesintiden etkilenecek sokaklar şöyle:

Cumhuriyet Mahallesi 09.00 - 17.00

Aktepe, Arslan, Damla 1, Kaplan, Karaağaçlı, Kuyulu, Meltem, Metin, Ormantepe, Otağ, Yılmaz 2, Zafer 3, Çelik Hançer, Çelik Hançer 9, Cesur, Meltem, Mert, Otağ, Sakıp Sabancı, Sevil, Urban, Yeşilada, Çelik Hançer 4., Çelik Hançer 5., Çelik Hançer 6., Çelik Hançer 7., Çelik Hançer 8., İlbey, Şafak Sokak.

Bahçelievler Mahallesi 10.00 - 14.00

Arzu, Erde, Ihlamur 1, Naci Kasım, Çaldıran, Çınarlı, İzzettin Çalışlar Sokak.

Şirinevler Mahallesi 09.00 - 13.00

Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak 5., Mehmet Akif Ersoy, Yıldırım 1 Sokak.

Yenibosna Merkez Mahallesi 09.00 - 17.00

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EYLÜL

Küçükçekmece Beşyol Mahallesi, 1. İnönü ve Cami Sokak civarında yaşanacak olan elektrik kesintisi saat 13.00'de sona erecek.

Atakent Mahallesi, Gültepe Mahallesi'ne bağlı 1. Alparslan, 1. Cengiz Topel, 1. eren, 1. Meriç, 1. Orta, 1. Yayla, 1. Çapraz, 2. Güneş, 29 Mayıs, Aykırı, Er, Kızılkaya, Mansuroğlu, Serhat, Zeybek, Çizmeci, Öz Sokak ve Sultan Murat Mahallesi'ne bağlı Mansuroğlu, Çizmeci Sokak bölgelerinde de yaşanan kesintisinin de saat 13.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

İnönü ve Kartaltepe Mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi ise saat 17.00'de sona erecek.

