SON DAKİKA!
Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi? Depremde can kaybı sayısı

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında hangi illerde hissedildi araştırıldı. Balıkesir depreminde can kaybı sayısı da Türkiye'nin gündemine yerleşti.

Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi? Depremde can kaybı sayısı
Balıkesir'de meydana gelen depremle beraber depremde can kaybı sayısı ve hangi illerde hissedildiği gündeme geldi.

BALIKESİR DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLİD?

Bugün 22.48'de meydana gelen birçok ilde hissedildi. , , gibi illerde deprem hissedildi. Deprem İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi? Depremde can kaybı sayısı

BALIKESİR DEPREMİ CAN KAYBI SAYISI

Balıkesir'in ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı Kaymakamı Koyuncu, birkaç noktada yıkım olduğunu, şu ana kadar can kaybı tespit etmediklerini ve sahadaki tarama faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. İlk belirlemelere göre Balıkesir depreminde can kaybı olmadığı öğrenildi.

Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi? Depremde can kaybı sayısı

BALIKESİR DEPREMİNDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Bakan Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." ifadelerini kullandı. "Biz yoldayız, İstanbul'dan çıktık. Uçakla gidemiyoruz, olumsuz hava koşulları sebebiyle. Yoldayız, anbean devamlı suretle gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tekrarından Rabb'im hepimizi korusun diyoruz. Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar." sözleri ile yıkılan binalar hakkında konuştu.

#istanbul
#izmir
#deprem
#Manisa
#Sındırgı
#Balıkesir Depremi
#Aktüel
