Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi? Depremde can kaybı sayısı

Balıkesir'de meydana gelen depremle beraber depremde can kaybı sayısı ve hangi illerde hissedildiği gündeme geldi.

BALIKESİR DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLİD?

Bugün 22.48'de meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. İzmir, Manisa, İstanbul gibi illerde deprem hissedildi. Deprem İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

BALIKESİR DEPREMİ CAN KAYBI SAYISI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı Kaymakamı Koyuncu, birkaç noktada yıkım olduğunu, şu ana kadar can kaybı tespit etmediklerini ve sahadaki tarama faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. İlk belirlemelere göre Balıkesir depreminde can kaybı olmadığı öğrenildi.

BALIKESİR DEPREMİNDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Bakan Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." ifadelerini kullandı. "Biz yoldayız, İstanbul'dan çıktık. Uçakla gidemiyoruz, olumsuz hava koşulları sebebiyle. Yoldayız, anbean devamlı suretle gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tekrarından Rabb'im hepimizi korusun diyoruz. Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar." sözleri ile yıkılan binalar hakkında konuştu.