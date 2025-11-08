Bandırmaspor Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden canlı izlenir?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de bugünün maç programı belli oldu. Bandırmaspor ile Boluspor bugün karşı karşıya geliyor.
Bugün 13.30'da başlayan karşılaşma tabii Spor 6 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar maçı canlı olarak tabii Spor 6 kanalından takip edebilecek.
Trendyol 1. Lig
13:30 | Sivasspor - Manisa FK | TRT Spor - Bein Sports Max 2
13:30 | Bandırmaspor - Boluspor | Bein Sports Max 1 - tabii Spor 6
16:00 | Sakaryaspor - Serik Bld. | TRT Spor - Bein Sports Max 1
19:00 | Amedspor - Hatayspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1
Trendyol Süper Lig
14:30 | Gaziantep FK - Ç.Rizespor | Bein Sports 2
17:00 | Trabzonspor - Alanyaspor | Bein Sports 1
20:00 | Kasımpaşa - Göztepe | Bein Sports 2
20:00 | Antalyaspor - Beşiktaş | Bein Sports 1