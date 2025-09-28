Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Barcelona Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Sociedad maç kadrosu

Barcelona - Real Sociedad maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Barcelona'nın La Liga'da lider olma ihtimali bulunuyor. Taraftarlar tarafından Barcelona - Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Barcelona Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Sociedad maç kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 18:24

'da 7. hafta maçları kapsamında bugün - karşılaşması oynanacak.

Ligde 2. sırada yer alan Barcelona, karşılaşmayı kazanması dahilinde 1. sıraya yerleşecek. Real Madrid'in yaşadığı puan kaybının ardından Katalon devi büyük bir fırsat elde etti.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Barcelona Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Sociedad maç kadrosu

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanacak olan Barcelona - Real Sociedad maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Barcelona Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Sociedad maç kadrosu

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 8. haftası kapsamında oynanacak olan Barcelona - Real Sociedad maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.30'da başlayacak.

Barcelona bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Real Sociedad ise 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.

Barcelona Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Sociedad maç kadrosu

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Barcelona'da karşılaşma öncesinde 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Raphinha, Garcia, Lopez, Balde, Gavi, ve ter Stegen karşılaşmada forma giymeyecek.

Real Sociedad tarafında ise Oskarsson, Elustondo, Herrera ve Ruperez sakatlıklarından dolayı oynamayacaklar. J. Martin ise milli takımda olduğu için mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Barcelona Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Sociedad maç kadrosu

Barcelona: Szczesny; Kounde, E Garcia, Araujo, Martin; De Jong, Casado; F Torres, Olmo, Rashford; Lewandowski

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal

