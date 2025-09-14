Barcelona Valencia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona Valencia maç kadrosu

La Liga'nın 4. hafta maçları son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Katalon devi Barcelona ile Valencia karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Valencia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu. Barcelona - Valencia maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

BARCELONA - VALENCİA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Valencia maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona, La Liga'nın ilk 3 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 7 puan toplayan Katolon devi La Liga'da 5. sırada yer alıyor.

Valencia ise ilk 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. 4 puan toplayan Valencia ligde 4 puanla 11. sırada bulunuyor.

BARCELONA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 4. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Valencia maçı açıklanan bilgilere göre bugün (14 Eylül 2025 Pazar) saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın sonucunda Barcelona galip gelirse puanını 10'a çıkartarak 2. sıraya yerleşecek. Valencia galip gelirse 11. sıradan 7. sıraya yükselecek.

BARCELONA - VALENCİA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Marc Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi, Frenkie de Jong ve Lamine Yamal'ın sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da Valencia karşılaşmasında forma giyemeyecek. Valencia ise tam kadro Barcelona deplasmanında sahada olacak.

Barcelona - Valencia maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: J Garcia; Kounde, E Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, Casado; F Lopez, Olmo, Raphinha; Torres

Valencia: Agirrezabala; Tarrega, Diakhaby, Copete; Foulquier, Guerra, Santamaria, Gaya; Lopez, Danjuma, Rioja