Başakşehir Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Gol düellosu son saniyeye kadar sürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, bordo-mavililerin 4-3'lük galibiyetiyle tamamlandı.

Konuk ekibe zaferi getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada penaltıdan Onuachu, 77 ve 90+11. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti.

Başakşehir'in golleri ise 22. dakikada penaltıdan Selke, 45. dakikada Shomurodov ve 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım tarafından geldi.

Başakşehir'de Ebosele, 11. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 28'e yükselten Trabzonspor, 3. sırada konumlandı.

Arka arkaya 2. kez mağlup olan Başakşehir ise 13 puanla 13. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.