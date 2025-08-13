Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları kapsamında bugün temsilcimiz Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Başakşehir - Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Başakşehir - Viking maç kadrosu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 16:30

'nin 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında geçtiğimiz hafta temsilcimiz , 'i 3-1 mağlup ederek tur atlama yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Başakşehir bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) ise Viking ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu

Temsilcimiz karşılaşmada berabere kalsa veya 1 farkla yenilse bile UEFA Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Başakşehir - Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Ayrıca karşılaşmanın maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri de merak ediliyor.

Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu

BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir - Viking maçı açıklanan biglilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalınacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Milos Milanovic yönetecek.

Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu

BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir'de karşılaşma öncesinde sadece orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı bulunuyor. Viking takımında ise Gianni Stensness ve Nic D'Agostino karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Başakşehir - Viking maç kadrosu, muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz Türüç, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno da Costa

Viking: Klaesson, Hegggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Berisha, Tripic

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
#UEFA Konferans Ligi
#başakşehir
#canlı yayın
#maç sonucu
#Viking
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.