Başakşehir Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11 belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında geçtiğimiz hafta temsilcimiz Başakşehir, Viking'i 3-1 mağlup ederek tur atlama yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Başakşehir bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) ise Viking ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz karşılaşmada berabere kalsa veya 1 farkla yenilse bile UEFA Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Başakşehir - Viking maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Ayrıca karşılaşmanın maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri de merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir - Viking maçı açıklanan biglilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalınacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Milos Milanovic yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir'de karşılaşma öncesinde sadece orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı bulunuyor. Viking takımında ise Gianni Stensness ve Nic D'Agostino karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Başakşehir - Viking maç kadrosu, muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz Türüç, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno da Costa

Viking: Klaesson, Hegggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Berisha, Tripic