Basketbol final maçı ne zaman? 2025 EuroBasket'te finale son 2 maç kaldı

25°
Basketbol final maçı için geri sayım başladı. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalistleri belli oldu. Çeyrek finalde Almanya, Slovenya’yı 99-91 mağlup ederken Türkiye de Polonya’yı 91-77 yenerek son dört takım arasına kaldı. Almanya, yarı finalde Finlandiya ile karşılaşacak. Türkiye ise Yunanistan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte basketbol yarı final tarihi…

EuroBasket 2025’te çeyrek heyecanı tamamlandı. , , ve rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen takımlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. karşılaşması 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Türkiye, Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale kalırken Yunanistan ile son dört takım arasına adını yazdırdı.

Almanya ile Finlandiya yarı final eşleşmesi ise aynı gün oynanacak. Finalin adı 12 Eylül’de resmen belli olacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN'I YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye, yarı finalde Yunanistan’ı mağlup ederse finalde Almanya-Finlandiya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Almanya, Slovenya’yı 99-91 yenerek yarı finale kalırken Finlandiya da rakibini geçerek adını son dört arasına yazdırdı. Dolayısıyla Türkiye’nin finale yükselmesi halinde karşılaşacağı rakip bu iki güçlü takımdan biri olacak.

EUROBASKET FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket 2025 final karşılaşması 14 Eylül Pazar günü saat 21.30’da oynanacak. Büyük final, Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da basketbolseverlere ev sahipliği yapacak. Yarı finalde kazanan iki takım, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Aynı gün final öncesinde üçüncülük maçı da gerçekleştirilecek. Üçüncülük karşılaşması gündüz saatlerinde oynanırken, akşam saatlerinde ise Avrupa basketbolunun yeni şampiyonu belli olacak.

