Basketbol Şampiyonası'nda final maçı ne zaman? Yunanistan'ı yenersek finale çıkıyoruz

TÜRKİYE BASKETBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

TÜRKİYE FİNLANDİYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN 2025

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugün yarı final maçları oynanıyor. 21.00'de Yunanistan ile yapacağımız maçı yenersek finale adımızı yazdıracağız. Eğer finale çıkarken Almanya-Finlandiya maçının galibi ile finalde karşı karşıya gelmemiz muhtemel olarak görülüyor. Turnuvada final maçı 14 Eylül'de oynanacak.