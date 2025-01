Bedia Ener öldü mü, neden? Seslendirdiği karakterler

14 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:01

Yaprak Dökümü dizisinde yer alan Neyyir Genç karakterini oynayan oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti. Vefat etmesi üzerine ölüm sebebi ve seslendirdiği karakterler gündeme geldi.

Ekranların sevilen projesi olan Yaprak Dökümü ile tanınan Bedia Ener, çeşitli seslendirmeleriyle de biliniyor. Minerva Mcgonagall seslendirmesi ile oldukça dikkat çekiyor. Vefatı sonrası hastalığı olup olmadığı da araştırıldı.

BEDİA ENER ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Oyuncu Bedia Ener birçok projede yer alarak adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta "Hoşçakalın, ben melek oldum." ifadesi yer aldı.

Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ener'in eşi Çetin Öztep sosyal medya hesabından "Aşkım melek oldu" paylaşımında bulundu. Oyuncunun ölüm sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BEDİA ENER SESLENDİRDİĞİ KARAKTERLER

Seslendirdiği karakterler ve projeler şöyle:

Büyük Anne (Yunus Çocuk / Malchik-delfin), Leslie Uggams (Deadpool 2), Türkçe Seslendirme (İyi Oyun), Lesley Manville (Doğu Ekspresinde Cinayet), Türkçe Seslendirme (Kung Fu Panda 3), Türkçe Seslendirme (Benim Çılgın Düğünüm 2), Leslie Uggams (Deadpool), Kathy Bates (Bad Santa 2), Lois Smith (İyi Adamlar), Viola Harris (My Dead Boyfriend), Jeannie Berlin (Café Society), Ana Gasteyer (Paul Blart: Mall Cop 2), Ellen Burstyn (Ölümsüz Aşk), Sharon Stone (Life on the Line), Türkçe Seslendirme (Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman), Türkçe Seslendirme (Heidi), Mrs. Crey (Grinin Elli Tonu), Türkçe Seslendirme (Labirent: Alev Deneyleri), Türkçe Seslendirme (Liseli Polisler 2), Türkçe Seslendirme (Malefiz), Michael Hyatt (Gece Vurgunu),

Türkçe Seslendirme (Zamanda Aşk), Türkçe Seslendirme (Korkunç Bir Film 5), Türkçe Seslendirme (Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak), Türkçe Seslendirme (Arı Maya), Türkçe Seslendirme (Kalbim Sende), Helen Mirren (Hızlı ve Emekli 2), Melissa Leo (Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü), Türkçe Seslendirme (İyi Olan Kazansın), Türkçe Seslendirme (Otel Transilvanya), BüyükAnne (ParaNorman), Türkçe Seslendirme (Afacan ve Kurbağa Surat), Türkçe Seslendirme (Babamın Penguenleri), Türkçe Seslendirme (Madagaskar 2), Türkçe Seslendirme (Mürekkep Yürek), Türkçe Seslendirme (Büyük Hazine: Sırlar Kitabı), Minerva McGonagall (Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2), Minerva McGonagall (Harry Potter ve Melez Prens), Minerva McGonagall (Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı), Minerva McGonagall (Harry Potter ve Ateş Kadehi), Minerva McGonagall (Harry Potter ve Azkaban Tutsağı), Türkçe Seslendirme (Efsane), Türkçe Seslendirme (Kadın Avcıları), Nathalie Baye (Sıkıysa Yakala), Türkçe Seslendirme (Seni Koca Yalancı), Türkçe Seslendirme (Lilo ve Stiç), Türkçe Seslendirme (Peter Pan Varolmayan Ülkede), Türkçe Seslendirme (Gizemli Nehir), Türkçe Seslendirme (Çılgın Cuma), Türkçe Seslendirme (Geleceğe Dönüş 2), Türkçe Seslendirme (Beter Böcek), Türkçe Seslendirme (Cesur ve Güzel), Türkçe Seslendirme (Geleceğe Dönüş), Türkçe Seslendirme (Zorlu Yokuş), Türkçe Seslendirme (Guguk Kuşu), Türkçe Seslendirme (101 Dalmaçyalı).