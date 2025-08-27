Benfica Fenerbahçe CANLI nerede izlenir? TRT 1 şifresiz maç başlıyor

Fenerbahçe, 16 sezon sonra yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için bu akşam Benfica karşısında sahaya çıkacak. Estadio de Luz’da oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe arasındaki mücadele futbolseverler için kritik öneme sahip. İlk karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından bu akşam oynanacak maç, grup aşamasına hangi ekibin kalacağını belirleyecek. Mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Karşılaşma öncesinde ve sonrasında yayınlanacak röportajlarla birlikte taraftarlar Benfica Fenerbahçe maçı atmosferini kesintisiz olarak TRT 1’den canlı takip edebilecek. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez gruplara kalma şansını elde etmek için sahaya çıkarken, Portekiz deplasmanında alınacak sonuç sarı-lacivertlilerin kaderini belirleyecek.

Benfica Fenerbahçe maçı ilk 11’leri şu şekildedir:

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Barreiro, Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Anderson Talisca, En-Nesyri.

Futbolseverler sadece Türkiye’den değil, dünyanın farklı ülkelerinden de bu maçı takip edebilecek. Benfica Fenerbahçe karşılaşması birçok ülkede farklı kanallar üzerinden naklen yayınlanacak. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Avusturya’da CANAL+ Austria ve Belçika’da Play Sports 3 ekranlarından izlenebilecek.

Benfica Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: Prime Video

Prime Video Almanya: DAZN

DAZN Avusturya: CANAL+ Austria

CANAL+ Austria Belçika: Play Sports 3

Play Sports 3 Danimarka: Viaplay

Viaplay Hırvatistan: HRT 2

HRT 2 Portekiz: Sport TV5

Sport TV5 Hollanda: Ziggo Sport

Ziggo Sport Fransa: myCANAL

Fenerbahçe’nin Benfica deplasmanındaki kritik mücadelesi Türkiye’de TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1, izleyicilere herhangi bir ek ücret ya da şifre olmadan Benfica Fenerbahçe maçını ulaştıracak.

Futbolseverler, Türkiye’de TRT 1 üzerinden Benfica Fenerbahçe maçını donmadan ve HD kalitede izleme imkanına sahip olacak. Ayrıca maç öncesi hazırlık programları, devre arası değerlendirmeleri ve maç sonrası röportajlar da ekranlarda yer alacak.

Benfica Fenerbahçe maçını izlemek için televizyon üzerinden TRT 1 kanalını güncel frekans ayarları ile izlemek yeterli olacak. Ayrıca TRT İzle uygulaması aracılığıyla telefon, tablet veya bilgisayardan da Benfica Fenerbahçe maçı takip etme imkanı bulunuyor. Tabii platformu üzerinden internet bağlantısı olan tüm cihazlarda Benfica Fenerbahçe maçı canlı izlenebilecek.

Benfica Fenerbahçe maçı sırasında televizyon ekranına yansıtma özelliği ile mobil cihazlardan televizyona aktarıp izlemek de mümkün. Böylelikle Benfica Fenerbahçe mçaı, evde ya da dışarıda, istenilen her yerden takip edilebilecek.

TRT 1, Benfica Fenerbahçe karşılaşmasını şifresiz ve HD kalitede ekranlara taşıyacak. Futbolseverler maçın başlama saatinden itibaren naklen yayına bağlanarak karşılaşmayı kesintisiz izleyebilecek.

Ayrıca yayın sırasında maç öncesi hazırlıklar, takımların sahaya çıkışı, devre arası ve maç sonu değerlendirmeleri de futbolseverlere aktarılacak. Böylelikle Benfica Fenerbahçe maçı atmosferi TRT 1 ekranlarından en net şekilde takip edilebilecek.

TRT 1, Türkiye’de şifresiz yayın yapmaktadır. Bu nedenle Benfica Fenerbahçe karşılaşması da şifresiz şekilde izlenebilecek.

TRT 1’in güncel frekans bilgileriyle uydu üzerinden kanal ayarlarını yapan izleyiciler karşılaşmayı televizyonlarından takip edebilir. Aynı zamanda dijital platformlar ve internet üzerinden de şifresiz olarak Benfica Fenerbahçe maçı izlenebilmektedir.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Karşılaşma Almanya’da DAZN ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Fransa’da myCANAL üzerinden yayın yapılırken, Hollanda’da Ziggo Sport kanalı mücadeleyi naklen yayınlayacak.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler bulundukları ülkeye göre bu kanallar aracılığıyla Benfica Fenerbahçe maçını izleme imkanı bulacak.