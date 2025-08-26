Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik maç için nefesler tutuldu

İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oluyor.
İlk maçta İstanbul'da golsüz berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda tur şansı arayacak.
Benfica Fenerbahçe maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü (yarın) Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.
Karşılaşma, Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak.
Bu önemli mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.
Fenerbahçe'nin sahasında golsüz berabere kalması, deplasmandaki rövanşın önemini artırıyor.
Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için deplasmanda gol bulması gerekecek.