Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik maç için nefesler tutuldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oluyor.

İlk maçta İstanbul'da golsüz berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda tur şansı arayacak.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica Fenerbahçe maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü (yarın) Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Karşılaşma, Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak.

Bu önemli mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

Fenerbahçe'nin sahasında golsüz berabere kalması, deplasmandaki rövanşın önemini artırıyor.

Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için deplasmanda gol bulması gerekecek.