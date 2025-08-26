Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik maç için nefesler tutuldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı golsüz beraberlikle tamamlayan sarı-lacivertliler, gruplara kalmak için mücadele edecek.

Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik maç için nefesler tutuldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
22:44
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
22:44

, UEFA turu rövanşında 'ya konuk oluyor.

İlk maçta İstanbul'da golsüz berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda tur şansı arayacak.

Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kritik maç için nefesler tutuldu

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica Fenerbahçe maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü (yarın) Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Karşılaşma, Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak.

Bu önemli mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

Fenerbahçe'nin sahasında golsüz berabere kalması, deplasmandaki rövanşın önemini artırıyor.

Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için deplasmanda gol bulması gerekecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Maçı şifresiz izleyebilir miyiz?
Evet, Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı ücretsiz olarak izleyebilecekler.
#Spor
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#play-off
#benfica
#trt1
#Fenerbahçe
#Aktüel
