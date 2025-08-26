Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

Benfica Fenerbahçe muhtemel 11’ler şekillenmeye başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Estadio de Luz’da oynanacak kritik mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Fenerbahçe’de yeni transferler Edson Alvarez ve Dorgeles Nene’nin son durumu ve Benfica maçı muhtemel 11’i…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 22:52

, ’nde grup aşamasına kalabilmek için Portekiz’de ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi gruplarına adını yazdırmak istiyor.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Estadio de Luz’da oynanacak zorlu karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev almıştı.

Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İlk maçta Kadıköy’de golsüz eşitlik bozulmamıştı. Bu nedenle rövanşta kazanan taraf UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselecek.

Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

EDSON ALVAREZ VE DORGELES NENE BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, statü gereği Benfica karşısında forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen listede yer almayan oyuncular, Portekiz deplasmanında sahaya çıkamayacak. Bunun yanı sıra Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da kadroda bulunmuyor.

Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

Sarı-lacivertlilerde tek eksik olarak gösterilen isim Cenk Tosun olmuştu. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine, UEFA listesine Cengiz Ünder eklendi. Cengiz Ünder Mourinho’nun forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada takımın kadrosunda yer alabilecek.

Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

BENFİCA FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde:

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri.

Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre ’nun rövanş maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik ekibin planlamasında oyuncunun maçın ilerleyen bölümlerinde süre alabileceği ifade edildi.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe spor kulübü
#play-off turu
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Fenerbahçe Takımı
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Edson Alvarez
#Dorgeles Nene
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.