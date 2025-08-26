Benfica Fenerbahçe muhtemel ilk 11! Mourinho en iyi kozunu oynayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için Portekiz’de Benfica ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi gruplarına adını yazdırmak istiyor.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Estadio de Luz’da oynanacak zorlu karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev almıştı.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İlk maçta Kadıköy’de golsüz eşitlik bozulmamıştı. Bu nedenle rövanşta kazanan taraf UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselecek.

EDSON ALVAREZ VE DORGELES NENE BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, statü gereği Benfica karşısında forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen listede yer almayan oyuncular, Portekiz deplasmanında sahaya çıkamayacak. Bunun yanı sıra Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde tek eksik olarak gösterilen isim Cenk Tosun olmuştu. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine, UEFA listesine Cengiz Ünder eklendi. Cengiz Ünder Mourinho’nun forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada takımın kadrosunda yer alabilecek.

BENFİCA FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde:

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu’nun rövanş maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik ekibin planlamasında oyuncunun maçın ilerleyen bölümlerinde süre alabileceği ifade edildi.