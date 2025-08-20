Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Benfica hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Takımın teknik direktörlüğünü Bruno Lage yapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı bugün başlıyor. İlk karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Benfica'nın hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değeri gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benfica hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Takımın teknik direktörlüğünü Bruno Lage yapıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 15:00

bugün 'nin play-off turu kapsamında ile karşılaşacak. Mücadelede sarı-lacivertliler, Benfica'yı mağlup ederek deplasmanda oynanacak olan rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın öncesinde Benfica'nın hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değeri gündeme geldi.

Benfica hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Takımın teknik direktörlüğünü Bruno Lage yapıyor

BENFİCA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Benfica, 1904 yılında 'in başkenti Lizbon şehrinde kuruldu. Kırmzıı-beyaz renklerini kullanan kulüp iç saha maçlarını 65 bin 647 kişilik kapasiteli Luz Stadyumu'nda oynuyor.

Tarihi boyunca 38 lig şampiyonluğu, 26 Portekiz kupası, 8 Taça da Liga, 10 Portekiz Süper Kupası kazandı. Avrupa kupalarında ise Benfica'nın 2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunuyor.

Protekiz ekibi ayrıca 5 kere 'nde, 3 kere ise UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmaya hak kazandı.

Benfica hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Takımın teknik direktörlüğünü Bruno Lage yapıyor

BENFİCA KADRO DEĞERİ?

Transfermarkt verilerine göre Benfica'nın güncel olarak 333.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Kulübün en değerli oyuncusu ise 35 milyon Euro ile santrafor pozisyonunda oynayan Pavlidis'tir.

Pavlidis'in hemen arkasından ise 32 milyon Euro değer ile Antonio Silve ve Tomas Araujo geliyor.

Benfica hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Takımın teknik direktörlüğünü Bruno Lage yapıyor

BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Benfica'nın teknik direktörlüğünü 5 Eylül 2024 tarihinden beri Bruno Lage yapıyor. Bruno Lage, Roger Schmidt'in ardından Portekiz ekibinin başına geçti.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#devler ligi
#portekiz
#benfica
#Fenerbahçe
#Lisabon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.