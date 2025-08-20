Benfica hangi ülkenin takımı, kadro değeri? Takımın teknik direktörlüğünü Bruno Lage yapıyor

Fenerbahçe bugün Devler Ligi'nin play-off turu kapsamında Benfica ile karşılaşacak. Mücadelede sarı-lacivertliler, Benfica'yı mağlup ederek deplasmanda oynanacak olan rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın öncesinde Benfica'nın hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değeri gündeme geldi.

BENFİCA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Benfica, 1904 yılında Portekiz'in başkenti Lizbon şehrinde kuruldu. Kırmzıı-beyaz renklerini kullanan kulüp iç saha maçlarını 65 bin 647 kişilik kapasiteli Luz Stadyumu'nda oynuyor.

Tarihi boyunca 38 lig şampiyonluğu, 26 Portekiz kupası, 8 Taça da Liga, 10 Portekiz Süper Kupası kazandı. Avrupa kupalarında ise Benfica'nın 2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunuyor.

Protekiz ekibi ayrıca 5 kere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 3 kere ise UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmaya hak kazandı.

BENFİCA KADRO DEĞERİ?

Transfermarkt verilerine göre Benfica'nın güncel olarak 333.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Kulübün en değerli oyuncusu ise 35 milyon Euro ile santrafor pozisyonunda oynayan Pavlidis'tir.

Pavlidis'in hemen arkasından ise 32 milyon Euro değer ile Antonio Silve ve Tomas Araujo geliyor.

BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Benfica'nın teknik direktörlüğünü 5 Eylül 2024 tarihinden beri Bruno Lage yapıyor. Bruno Lage, Roger Schmidt'in ardından Portekiz ekibinin başına geçti.