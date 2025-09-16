Menü Kapat
24°
Aktüel
 | Hüseyin Bahcivan

Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Benfica - Karabağ maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında iki takım bugün karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Benfica - Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu.

Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11
'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında bugün ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Benfica - Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Benfica - Karabağ maçının maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - KARABAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak olan Benfica - Karabağ maçı açıklanan bilgilere göre Tabii ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı canlı olarak Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - KARABAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Benfica - Karabağ maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - KARABAĞ MAÇ KADROSU

Benfica'da karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Portekiz ekibinde forma giyen Bruma ve Dodi Lukebakio karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Karabağ ise tam kadro bir şekilde karşılaşmada sahaya çıkacak. Azerbaycan ekibinde hiçbir sakatlığı bulunan oyuncu bulunmuyor.

Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - KARABAĞ MUHTEMEL İLK 11

Benfica - Karabağ karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade

#Spor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#devler ligi
#karabağ
#benfica
#Canlı Yayına
#Aktüel
