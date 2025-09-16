Benfica Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Karabağ maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Devler Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında bugün Benfica ile Karabağ karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Benfica - Karabağ maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Benfica - Karabağ maçının maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

BENFİCA - KARABAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak olan Benfica - Karabağ maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı canlı olarak Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

BENFİCA - KARABAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Benfica - Karabağ maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

BENFİCA - KARABAĞ MAÇ KADROSU

Benfica'da karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Portekiz ekibinde forma giyen Bruma ve Dodi Lukebakio karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Karabağ ise tam kadro bir şekilde karşılaşmada sahaya çıkacak. Azerbaycan ekibinde hiçbir sakatlığı bulunan oyuncu bulunmuyor.

BENFİCA - KARABAĞ MUHTEMEL İLK 11

Benfica - Karabağ karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade