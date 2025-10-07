Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

Akaryakıt fiyatları, son dönemde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sürücülerin gündeminden düşmüyor. Bu kez sektörden gelen haber, araç sahipleri için olumlu nitelikte oldu.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilecek. İndirimli fiyatlar 8 Ekim Salı günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak. Sürücüler, gece yarısından itibaren pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşacak.

Yapılacak indirim kapsamında benzinde 1 lira 30 kuruş, motorinde ise 1 lira 38 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Fiyatlar, il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak indirim, tüm Türkiye genelinde aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek.

BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt sektörü kaynaklarından gelen son bilgilere göre, şu an için benzin ve motorin fiyatlarına yönelik herhangi bir zam kararı bulunmuyor. Son dönemde uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, fiyatlarda artış yönünde bir düzenleme yapılmadı.

Mevcut durumda pompaya yansıyacak tek değişiklik, 8 Ekim’den itibaren geçerli olacak indirim olacak.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

Şu anda İstanbul’da benzinin litresi ortalama 53,0 lira, motorinin litresi ise 54,50 lira civarında satılıyor. Ankara’da benzin 54,15 liradan, İzmir’de ise 54,49 liradan satışta bulunuyor. Motorin fiyatları ise Ankara’da 55,51 lira, İzmir’de 55,85 lira seviyelerinde.