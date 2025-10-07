Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

Benzine motorine zam haberleri yakından takip ediliyor. Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin ve motorinde yeni bir fiyat düzenlemesine gidiliyor. Türkiye genelinde pompaya yansıyacak indirim kararı, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri, indirimin yarından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtirken, güncel fiyatlar şehirden şehre değişiklik gösteriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 22:54

, son dönemde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sürücülerin gündeminden düşmüyor. Bu kez sektörden gelen haber, araç sahipleri için olumlu nitelikte oldu.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, ve fiyatlarında indirime gidilecek. İndirimli fiyatlar 8 Ekim Salı günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak. Sürücüler, gece yarısından itibaren pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşacak.

Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

Yapılacak indirim kapsamında benzinde 1 lira 30 kuruş, motorinde ise 1 lira 38 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Fiyatlar, il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak indirim, tüm genelinde aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek.

Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt sektörü kaynaklarından gelen son bilgilere göre, şu an için benzin ve motorin fiyatlarına yönelik herhangi bir zam kararı bulunmuyor. Son dönemde uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, fiyatlarda artış yönünde bir düzenleme yapılmadı.

Mevcut durumda pompaya yansıyacak tek değişiklik, 8 Ekim’den itibaren geçerli olacak indirim olacak.

Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre hem benzinde hem de motorinde indirim yapılacak. İndirim 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu kapsamda benzinin litresi 1 lira 30 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 38 kuruş ucuzlayacak.

Benzine motorine zam var mı? Bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

Şu anda İstanbul’da benzinin litresi ortalama 53,0 lira, motorinin litresi ise 54,50 lira civarında satılıyor. Ankara’da benzin 54,15 liradan, İzmir’de ise 54,49 liradan satışta bulunuyor. ise Ankara’da 55,51 lira, İzmir’de 55,85 lira seviyelerinde.

ETİKETLER
#Türkiye
#benzin
#benzin
#motorin
#motorin
#akaryakıt
#akaryakıt
#akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatları
#motorin fiyatları
#fiyat
#akaryakıt zammı
#akaryakıt fiyatlar
#motorine
#benzin fiyatı
#ındirim
#Benzin Zam
#Akaryakıt Indirimi
#Motorin Fiyatı
#Benzine Zam
#Benzin Zammı
#Motorin Zammı
#Motorine Zam
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.