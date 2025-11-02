Menü Kapat
20°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! BJK FB muhtemel ilk 11'leri derbiye saatler kala gündemde

Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Derbi mücadelesinde Beşiktaş tam kadro sahada olacakken, Fenerbahçe'de üç eksik bulunuyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! BJK FB muhtemel ilk 11'leri derbiye saatler kala gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 17:00
|
02.11.2025
02.11.2025
saat ikonu 17:00

'in 11. haftası ile arasında gerçekleşecek olan büyük mücadelesine sahne olacak.

Sergen Yalçın liderliğinde devam eden siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. 6. sırada yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! BJK FB muhtemel ilk 11'leri derbiye saatler kala gündemde

Teknik direktör Domenico Tedesco liderliğinde devam eden Fenerbahçe ise ligin ilk 10 haftasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Namağlup olarak yoluna devam eden sarı-lacivertliler 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek ligde 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! BJK FB muhtemel ilk 11'leri derbiye saatler kala gündemde

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde herhangi bir futbolcunun sakatlığı bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva'nın ise tedavisinin sona erdiği öğrenildi. Portekizli futbolcu Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Hakan Yandaş antrenman eksiği nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da karşılaşmada yer almayacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! BJK FB muhtemel ilk 11'leri derbiye saatler kala gündemde

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, ismail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! BJK FB muhtemel ilk 11'leri derbiye saatler kala gündemde

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR HANGİLERİ?

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı kart görmeleri halinde, her iki futbolcu da Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

Fenerbahçe tarafında ise İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu da Beşiktaş deribisnde sarı kart görürse Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

