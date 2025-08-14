Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş kaç eleme turu oynayacak? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş play-off maçları ne zaman belli oldu

Beşiktaş bugün UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında St Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların turu geçmesi durumunda play-off etabına yükselecek. Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın kaç eleme turu oynayacağı merak ediliyor. Ayrıca Beşiktaş'ın play-off maçı ne zaman olacağı da araştırılıyor.

Beşiktaş kaç eleme turu oynayacak? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş play-off maçları ne zaman belli oldu
bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk karşısında mağlubiyet alan Beşiktaş, 'ne düştü.

UEFA Konferans Ligi'nde ise 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşan Beşiktaş ilk karşılaşmada 4-1 galibiyet kazandı. Büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş bugün ise rövanş maçına kendi evinde çıkıyor.

Beşiktaş'ın St. Patrick'i yenmesi durumunda daha kaç eleme turu oynayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın St Patrick'i yenmesi durumunda oynayacağı maçlarının tarihleri belli oldu.

Beşiktaş kaç eleme turu oynayacak? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş play-off maçları ne zaman belli oldu

BEŞİKTAŞ KAÇ ELEME TURU OYNAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne girebilmek için St. Patrick karşılaşmasının ardından play-off turu oynayacak. Siyah-beyazlılar play-off turunda da rakibini mağlup ederse UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Beşiktaş eğer play-off turuna kalırsa Lausanne - Astana maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş kaç eleme turu oynayacak? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş play-off maçları ne zaman belli oldu

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın play-off ilk maçı ise 21 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise TÜPRAŞ Stadyumu'nda 28 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.

