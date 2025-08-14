Beşiktaş kaç eleme turu oynayacak? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş play-off maçları ne zaman belli oldu

Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk karşısında mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne düştü.

UEFA Konferans Ligi'nde ise 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşan Beşiktaş ilk karşılaşmada 4-1 galibiyet kazandı. Büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş bugün ise rövanş maçına kendi evinde çıkıyor.

Beşiktaş'ın St. Patrick'i yenmesi durumunda daha kaç eleme turu oynayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın St Patrick'i yenmesi durumunda oynayacağı play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ KAÇ ELEME TURU OYNAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne girebilmek için St. Patrick karşılaşmasının ardından play-off turu oynayacak. Siyah-beyazlılar play-off turunda da rakibini mağlup ederse UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Beşiktaş eğer play-off turuna kalırsa Lausanne - Astana maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın play-off ilk maçı ise 21 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise TÜPRAŞ Stadyumu'nda 28 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.