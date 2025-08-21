Menü Kapat
Editor
Editor
 TGRT Haber

Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Beşiktaş maçı TRT 1’de yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı belli oldu. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek için önemli bir sınava çıkıyor. İşte Lausanne Beşiktaş yayın bilgileri…

Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
20:55
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
20:55

, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşma saat 21.15’te başlayacak.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, tTRT 1'DE Mİ?

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Lausanne ile yapacağı karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç, İsviçre’nin Lozan kentinde yer alan La Tuiliere Stadı’nda oynanıyor ve saat 21.15’te başlıyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetiyor. Kringstad’ın yardımcılıklarını ise Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen üstleniyor.

Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki serüveninde yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk’e elenen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam ediyor. Üçüncü eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i iki maçta da mağlup eden Beşiktaş, play-off aşamasında Lausanne karşısında avantajlı bir skor arıyor. Lausanne Beşiktaş karşılaşması yayın akışında yer almıyor.

Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Lausanne ile Beşiktaş arasındaki mücadele S Sport ve ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. S Sport kullanıcıları, bu maçı şifresiz bir şekilde izleyebiliyor. Bu nedenle futbolseverler, Beşiktaş’ın Avrupa sınavını S Sport platformları üzerinden takip edebilecekler.

Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ MAÇI NEREDEN İZLENİR, TRT MAÇI VERİYOR MU?

Beşiktaş’ın Konferans Ligi play-off turundaki ilk sınavı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, mücadeleyi bu platformlar üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. ise bu karşılaşmayı yayınlamıyor.

Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Lausanne karşılaşmasının yayın bilgileri, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Avrupa’daki temsilcimizin maçı sadece S Sport ekranlarında S Sport kullanıcıları tarafından şifresiz olarak izlenebiliyor.

