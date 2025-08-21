Beşiktaş maçı TRT 1’de mi? Lausanne maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşma saat 21.15’te başlayacak.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, tTRT 1'DE Mİ?

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Lausanne ile yapacağı karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç, İsviçre’nin Lozan kentinde yer alan La Tuiliere Stadı’nda oynanıyor ve saat 21.15’te başlıyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetiyor. Kringstad’ın yardımcılıklarını ise Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen üstleniyor.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki serüveninde yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk’e elenen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam ediyor. Üçüncü eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i iki maçta da mağlup eden Beşiktaş, play-off aşamasında Lausanne karşısında avantajlı bir skor arıyor. Lausanne Beşiktaş karşılaşması TRT 1 yayın akışında yer almıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Lausanne ile Beşiktaş arasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. S Sport kullanıcıları, bu maçı şifresiz bir şekilde izleyebiliyor. Bu nedenle futbolseverler, Beşiktaş’ın Avrupa sınavını S Sport platformları üzerinden takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ MAÇI NEREDEN İZLENİR, TRT MAÇI VERİYOR MU?

Beşiktaş’ın Konferans Ligi play-off turundaki ilk sınavı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, mücadeleyi bu platformlar üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. TRT ise bu karşılaşmayı yayınlamıyor.

Lausanne karşılaşmasının yayın bilgileri, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Avrupa’daki temsilcimizin maçı sadece S Sport ekranlarında S Sport kullanıcıları tarafından şifresiz olarak izlenebiliyor.