Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? BJK St. Patrick's maçının muhtemel 11 kadrosu

Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde bugün St. Patrick's Beşiktaş maçı oynanacak. Taraftarlar Beşiktaş maçında kimlerin eksik olduğunu araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Konferans Ligi'nde mücadelesine devam eden siyah beyazlı ekip bugün rakibinin evine konuk oluyor. Heyecanla beklenen ilk maça saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu da dikkat çekti. Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ederken bu akşam forma giyemeyecek. Shakhtar Donetsk maçında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün forma durumu ise teknik direktörün kararına kaldı.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın ilk 11'leri henüz belli olmazken muhtemel kadro belli oldu.

St. Patrick’s: Power, McLaughlin, Lennon, Melia, Leavy, Anang, Grivosti, Mulraney, McClelland, Redmond, Baggley

Beşiktaş: Demir Ege, Rafa Silva, Abraham, Emirhan, Joao Mario, Mert, Kartal Kayra, Necip, Muçi, Svensson, Paulista

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün hafif sakatlığı bulunurken bugün teknik direktörün şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Şu an için karar bilinmezken maça kısa süre kala forma durumu belli olacak.