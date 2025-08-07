Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? BJK St. Patrick's maçının muhtemel 11 kadrosu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Beşiktaş ile St. Patrick's karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maça saatler kala BJK maçında kimler eksik, sakat merak edilirken muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu.

Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? BJK St. Patrick's maçının muhtemel 11 kadrosu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
10:38
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
10:38

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bugün St. Patrick's maçı oynanacak. Taraftarlar Beşiktaş maçında kimlerin eksik olduğunu araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Konferans Ligi'nde mücadelesine devam eden siyah beyazlı ekip bugün rakibinin evine konuk oluyor. Heyecanla beklenen ilk maça saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu da dikkat çekti. Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ederken bu akşam forma giyemeyecek. Shakhtar Donetsk maçında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nün forma durumu ise teknik direktörün kararına kaldı.

Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? BJK St. Patrick's maçının muhtemel 11 kadrosu

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın ilk 11'leri henüz belli olmazken muhtemel kadro belli oldu.

St. Patrick’s: Power, McLaughlin, Lennon, Melia, Leavy, Anang, Grivosti, Mulraney, McClelland, Redmond, Baggley

Beşiktaş: Demir Ege, Rafa Silva, Abraham, Emirhan, Joao Mario, Mert, Kartal Kayra, Necip, Muçi, Svensson, Paulista

Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? BJK St. Patrick's maçının muhtemel 11 kadrosu

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün hafif sakatlığı bulunurken bugün teknik direktörün şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Şu an için karar bilinmezken maça kısa süre kala forma durumu belli olacak.

TGRT Haber
