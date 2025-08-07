Samsunspor Başkanı Yıldırım Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! 'Shakhtar'ı istiyoruz'

Samsunspor’un medyatik başkanı Yüksel Yıldırım, bir kez daha gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Bu sene mücadele etme hakkı kazandıkları Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşmayı istediğini ifade eden Yıldırım Beşiktaş’a göndermede bulundu.

"BEŞİKTAŞ’IN YAPAMADIĞINI YAPMAK İSTİYORUZ"

Yıldırım, Beyaz Futbol’a yaptığı açıklamada, kura öncesinde tercihinin net olduğunu ifade etti. Beşiktaş’ın elendiği rakiple kozlarını paylaşmak istediklerini belirterek, "Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçının galibiyle oynayacağız. Ben Shakhtar Donetsk ile oynamak istiyorum çünkü Shakhtar, Beşiktaş'ı eledi. Biz, Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istiyoruz. Yapamazsak da biz de Beşiktaş gibi Shakhtar'a elenmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ ZORU BAŞARMAK"

Samsunspor’un Avrupa sahnesine dönme hedefini yineleyen Yıldırım, takımın iştahına da vurgu yaptı. Amaçlarının zoru başarmak olduğunu dile getirerek "Tek istediğimiz, turu geçmek. Biz açız; onlardan daha fazla istiyoruz bu turu geçmeyi. Kağıt üzerinde onlar önde olsa da, biz de sonuçta Samsunspor'uz. İnşallah Beşiktaş'ın yapamadığını yaparız ve Avrupa Ligi'ne kalırız. Ülke puanına katkı sağlarız" dedi.

Yıldırım’ın açıklamaları, sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekerken, Samsunspor cephesinde motivasyonu yükseltti.

Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.