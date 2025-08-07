Menü Kapat
TGRT Haber
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Samsunspor Başkanı Yıldırım Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! 'Shakhtar'ı istiyoruz'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar Donetsk ile eşleşmeyi hedeflediklerini belirtti ve Beşiktaş’a yönelik siyah-beyazlı camianın tepkisini çekecek eleştirilerde bulundu.

Samsunspor Başkanı Yıldırım Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! 'Shakhtar'ı istiyoruz'
KAYNAK:
Beyaz TV
|
GİRİŞ:
07.08.2025
10:26
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
10:26

’un medyatik başkanı , bir kez daha gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Bu sene mücadele etme hakkı kazandıkları ’nda ile karşılaşmayı istediğini ifade eden Yıldırım ’a göndermede bulundu.

Samsunspor Başkanı Yıldırım Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! 'Shakhtar'ı istiyoruz'

"BEŞİKTAŞ’IN YAPAMADIĞINI YAPMAK İSTİYORUZ"

Yıldırım, Beyaz Futbol’a yaptığı açıklamada, kura öncesinde tercihinin net olduğunu ifade etti. Beşiktaş’ın elendiği rakiple kozlarını paylaşmak istediklerini belirterek, "Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçının galibiyle oynayacağız. Ben Shakhtar Donetsk ile oynamak istiyorum çünkü Shakhtar, Beşiktaş'ı eledi. Biz, Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istiyoruz. Yapamazsak da biz de Beşiktaş gibi Shakhtar'a elenmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yıldırım Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! 'Shakhtar'ı istiyoruz'

"AMACIMIZ ZORU BAŞARMAK"

Samsunspor’un Avrupa sahnesine dönme hedefini yineleyen Yıldırım, takımın iştahına da vurgu yaptı. Amaçlarının zoru başarmak olduğunu dile getirerek "Tek istediğimiz, turu geçmek. Biz açız; onlardan daha fazla istiyoruz bu turu geçmeyi. Kağıt üzerinde onlar önde olsa da, biz de sonuçta Samsunspor'uz. İnşallah Beşiktaş'ın yapamadığını yaparız ve Avrupa Ligi'ne kalırız. Ülke puanına katkı sağlarız" dedi.

Yıldırım’ın açıklamaları, sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekerken, Samsunspor cephesinde motivasyonu yükseltti.

Karadeniz temsilcisi, Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

