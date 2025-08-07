Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Ayağının tozuyla formayı giydi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak üzere her konuda anlaşma sağladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Lecester City'den tranfser edilen 28 yaşındaki ön libero, sabah 05:15'te İstanbul'a iniş yaparken, siyah-beyazlı çubuklu forma ile de ilk pozunu verdi. Tecrübeli ismin, bugün sağlık kontrollerinden geçtiktern sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP BİLDİRİMİ DE GELDİ

Bu arada Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi için KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimde bulundu. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.