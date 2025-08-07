Menü Kapat
TGRT Haber
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Ayağının tozuyla formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, sabahın ilk saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Nijeryalı orta saha oyuncusu siyah-beyazlı forma ile ilk pozunu da verdi.

07.08.2025
07.08.2025
07:54

'ın kadrosuna katmak üzere her konuda anlaşma sağladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Lecester City'den tranfser edilen 28 yaşındaki ön libero, sabah 05:15'te İstanbul'a iniş yaparken, siyah-beyazlı çubuklu forma ile de ilk pozunu verdi. Tecrübeli ismin, bugün sağlık kontrollerinden geçtiktern sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Ayağının tozuyla formayı giydi

KAP BİLDİRİMİ DE GELDİ

Bu arada Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi için 'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimde bulundu. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Ayağının tozuyla formayı giydi
ETİKETLER
#transfer
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#Leicester City
#kap
#Beşiktaş Transferleri
#Wilfred Ndidi
#Wilfred Ndidi
#Futbol
