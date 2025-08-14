Beşiktaş St Patrick's maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün temsilcimiz Beşiktaş ile St Patrick's karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 4-1 galibiyet ile ayrılmıştı.

Büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş bu maçta berabere kalsa veya 2 farkla yenilse bile Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - St Patrick's maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada siyah-beyazlıların genç futbolcusu Keny Arroyo'nun Rashica yerine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

St. Patrick's tarafında ise 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Romal Palmer, Zach Elbouzedi ve Aidan Keena karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - St Patrick's karşılaşmasında yeni transferler Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden olan Wilfred Ndidi ise isim listesinde yer almadığı için oynamayacak.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa, Mario, Abraham

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK HAKEMİ KİM?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - St Patrick's karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.