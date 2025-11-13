BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi belli oldu

BİLSEM 2026 Kılavuzu duyuruldu. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), örgün eğitime ek olarak özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetip uygun programlar aracılığıyla gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda özel eğitim hizmeti sağlayan destek kurumları olup sınavla öğrenci kabul ediyor.

BİLSEM sınav süreçlerine katılmak isteyen öğrenciler ve aileleri, BİLSEM takvimi hakkında aramalarını yoğunlaştırdı.

BİLSEM TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme kılavuzu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 10 ile 13 Kasım tarihleri arasında İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulmasıyla süreç başlayacak.

Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım-08 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturulacak.

15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

27 Şubat’ta bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklanacak.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR HANGİ TARİHTE?

06 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı elde eden öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

27 Temmuz ile 28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.