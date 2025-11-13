Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi belli oldu

BİLSEM sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ve velilerinin heyecanla beklediği sınav takvimi açıklandı. 2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 19:38

2026 Kılavuzu duyuruldu. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), örgün eğitime ek olarak özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetip uygun programlar aracılığıyla gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda özel hizmeti sağlayan destek kurumları olup sınavla öğrenci kabul ediyor.

BİLSEM sınav süreçlerine katılmak isteyen öğrenciler ve aileleri, BİLSEM takvimi hakkında aramalarını yoğunlaştırdı.

BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi belli oldu

BİLSEM TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve kılavuzu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 10 ile 13 Kasım tarihleri arasında İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulmasıyla süreç başlayacak.

BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi belli oldu

Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım-08 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturulacak.

15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

27 Şubat’ta bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklanacak.

BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi belli oldu

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR HANGİ TARİHTE?

06 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı elde eden öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

27 Temmuz ile 28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

BİLSEM sonuçları ve kayıtlar ne zaman açıklanacak?
Sonuçlar 3 Temmuz 2026’da duyurulacak, kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
ETİKETLER
#Eğitim
#yerleştirme
#bilsem
#Sınav G Irş Yerleri
#Öğrenci Tanılama
#Bilim Ve Sanat
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.