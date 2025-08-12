BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek 2025? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının takvimi açıklandı. Takvimde yer alan bilgilere göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişleri gündeme geldi. Kırtasiye alışverişlerini erken halletmek isteyen veliler tarafından BİM'e kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı.

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELECEK 2025?

Veliler uygun fiyatlı olmaları nedeniyle genel olarak kırtasiye alışverişlerini BIM gibi zincir marketler aracılığıyla yapıyor. BİM'e bu yıl kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Genel olarak BİM'e kırtasiye ürünleri okulların açılmasına 1-2 hafta kala geliyor. Konuyla ilgili firma tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

A101, ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELECEK 2025?

Şok ve A101'de henüz kırtasiye ürünlerini ne zaman satmaya başlayacağını açıklamadı. BİM'de olduğu gibi Şok ve A101'de de kırtasiye ürünleri genel olarak okulların açılmasına 1-2 hafta kala satılmaya başlanıyor. Ağustos sonu ve eylül ayı başında A101, Şok ve BİM'de kırtasiye ürünlerinin satılmaya başlanması bekleniyor.