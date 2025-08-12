Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek 2025? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlamasına sayılı günler kala veliler kırtasiye alışverişi yapmaya başladı. Veliler tarafından BİM'e kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Ayrıca A101, Şok gibi zincir marketlere de ne zaman geleceği araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek 2025? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 13:38

(MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının takvimi açıklandı. Takvimde yer alan bilgilere göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek 2025? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı

İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına kısa süre kala alışverişleri gündeme geldi. Kırtasiye alışverişlerini erken halletmek isteyen veliler tarafından 'e kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı.

BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek 2025? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELECEK 2025?

Veliler uygun fiyatlı olmaları nedeniyle genel olarak kırtasiye alışverişlerini BIM gibi zincir marketler aracılığıyla yapıyor. BİM'e bu yıl kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Genel olarak BİM'e kırtasiye ürünleri okulların açılmasına 1-2 hafta kala geliyor. Konuyla ilgili firma tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek 2025? Okulların açılmasına sayılı günler kaldı

A101, ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN GELECEK 2025?

ve 'de henüz kırtasiye ürünlerini ne zaman satmaya başlayacağını açıklamadı. BİM'de olduğu gibi Şok ve A101'de de kırtasiye ürünleri genel olarak okulların açılmasına 1-2 hafta kala satılmaya başlanıyor. Ağustos sonu ve eylül ayı başında A101, Şok ve BİM'de kırtasiye ürünlerinin satılmaya başlanması bekleniyor.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#okulların açılışı
#a101
#bim
#kırtasiye
#şok
#Eğitim Takvimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.