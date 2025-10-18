Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam kimin maçı var netleşti.
13:00
Kırşehirspor – 12 Bingölspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV
13:30
Manisa FK – Erzurumspor | Trendyol 1. Lig | Bein Sports Max 2 / Tabii Spor 6
Vanspor – Pendikspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports Max 1
İmişli – Qabala | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport
14:00
Karlsruhe – Kaiserslautern | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
Preussen Münster – Dynamo Dresden | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 4
Paderborn – Arminia Bielefeld | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2
Beşiktaş – Gençlerbirliği (U19) | TFF Elit U19 Ligi | Yayın Yok
Djurgarden – Malmö (Kadınlar) | İsveç Allsvenskan
Diyarbekirspor – Yeşilyurt Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Pazarspor – Fatsa Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
14:30
Konyaspor – Kocaelispor | Süper Lig | Bein Sports 2
Nottingham Forest – Chelsea | Premier Lig | Bein Sports 3
Erciyes 38 FK – Kapadokya Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Zonguldakspor – Bulancakspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Düzcespor – Orduspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
15:00
Sevilla – Mallorca | La Liga | S Sport / S Sport Plus
Arnavutköy Bld. – Ankara Demir | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube
Karacabey Bld. – Beyoğlu Yeni Çarşı | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube
Beykoz Anadolu – Erbaaspor | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube
Yalova – Kestel Çilek Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Galata Spor – Polatlı Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Çankaya FK – Bulvarspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV
İnegöl Kafkas – Bursa Nilüfer | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Kütahyaspor – İzmir Çoruhlu FK | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Karşıyaka – Nazilli Bld. | TFF 3. Lig | Bi Kanal
Alanya 1221 – Afyonspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Dunkerque – Montpellier | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 4
16:00
Lecce – Sassuolo | Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Pisa – Verona | Serie A | S Sport Plus
Başakşehir – Galatasaray (U19) | TFF Elit U19 Ligi | Yayın Yok
Adana Demirspor – Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports Max 1
Fiorentina – Milan (Kadınlar) | Serie A Femminile
16:30
Köln – Augsburg | Bundesliga | S Sport Plus
Heidenheim – Werder Bremen | Bundesliga | S Sport Plus
Mainz – Leverkusen | Bundesliga | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Leipzig – Hamburg | Bundesliga | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
Wolfsburg – Stuttgart | Bundesliga | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
17:00
Beşiktaş – Gençlerbirliği | Süper Lig | Bein Sports 2
Çaykur Rizespor – Trabzonspor | Süper Lig | Bein Sports 1
Brighton – Newcastle | Premier Lig | Bein Sports 4
Burnley – Leeds United | Premier Lig | Bein Connect
Crystal Palace – Bournemouth | Premier Lig | Bein Sports Max 2
Manchester City – Everton | Premier Lig | Bein Sports 3
Sunderland – Wolverhampton | Premier Lig | Bein Connect
Sumqayıt – Karvan | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport
17:15
Barcelona – Girona | La Liga | S Sport / Idman TV / S Sport Plus
18:00
Nice – Lyon | Fransa Ligue 1 | Bein Connect
19:00
Torino – Napoli | Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Hatayspor – Çorum FK | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports Max 1
Giresunspor – Artvin Hopa | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube
Tire 2021 – Altay | TFF 3. Lig | Sıfır TV
Eskişehirspor – Denizli İdmanyurdu Güreller | TFF 3. Lig | Bi Kanal
19:30
Villarreal – Real Betis | La Liga | S Sport / S Sport Plus
Bayern Münih – Borussia Dortmund | Bundesliga | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Fulham – Arsenal | Premier Lig | Bein Sports 3
19:45
PSV – Go Ahead Eagles | Eredivisie | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
Utrecht – Volendam | Eredivisie | Tivibu Spor 4
20:00
Başakşehir – Galatasaray | Süper Lig | Bein Sports 1
Angers – Monaco | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 2
21:00
Al Nassr – Al Fateh | Suudi Arabistan Pro Ligi | S Sport Plus
Euro Business Kupası Finali | Sıfır TV
St. Etienne – Le Mans | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 5
Kolombiya – Fransa | FIFA U20 Dünya Kupası 3.lük Maçı | FIFA YouTube
21:30
Bochum – Hertha Berlin | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2
21:45
Roma – Inter | Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
22:00
Atletico Madrid – Osasuna | La Liga | S Sport S Sport Plus
Ajax – AZ Alkmaar | Eredivisie | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
22:05
Marsilya – Le Havre | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 3