18°
 Sumru Tarhan

Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de heyecan sürerken bu akşam kimin maçı var merak edildi. 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu.

Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam kimin maçı var netleşti.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 18 EKİM?

13:00

Kırşehirspor – 12 Bingölspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV

13:30

Manisa FK – Erzurumspor | Trendyol 1. Lig | Bein Sports Max 2 / Tabii 6

Vanspor – Pendikspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports Max 1

İmişli – Qabala | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport

14:00

Karlsruhe – Kaiserslautern | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

Preussen Münster – Dynamo Dresden | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 4

Paderborn – Arminia Bielefeld | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2

Beşiktaş – Gençlerbirliği (U19) | TFF Elit U19 Ligi | Yayın Yok

Djurgarden – Malmö (Kadınlar) | İsveç Allsvenskan

Diyarbekirspor – Yeşilyurt Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Pazarspor – Fatsa Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

14:30

Konyaspor – Kocaelispor | Süper Lig | Bein Sports 2

Nottingham Forest – Chelsea | Premier Lig | Bein Sports 3

Erciyes 38 FK – Kapadokya Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Zonguldakspor – Bulancakspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Düzcespor – Orduspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

15:00

Sevilla – Mallorca | La Liga | S Sport / S Sport Plus

Arnavutköy Bld. – Ankara Demir | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube

Karacabey Bld. – Beyoğlu Yeni Çarşı | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube

Beykoz Anadolu – Erbaaspor | TFF 2. Lig | Sıfır TV YouTube

Yalova – Kestel Çilek Spor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri

Galata Spor – Polatlı Bld. | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Çankaya FK – Bulvarspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV

İnegöl Kafkas – Bursa Nilüfer | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Kütahyaspor – İzmir Çoruhlu FK | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Karşıyaka – Nazilli Bld. | TFF 3. Lig | Bi Kanal

Alanya 1221 – Afyonspor | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Dunkerque – Montpellier | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 4

16:00

Lecce – Sassuolo | Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Pisa – Verona | Serie A | S Sport Plus

Başakşehir – Galatasaray (U19) | TFF Elit U19 Ligi | Yayın Yok

Adana Demirspor – Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports Max 1

Fiorentina – Milan (Kadınlar) | Serie A Femminile

Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri

16:30

Köln – Augsburg | Bundesliga | S Sport Plus

Heidenheim – Werder Bremen | Bundesliga | S Sport Plus

Mainz – Leverkusen | Bundesliga | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Leipzig – Hamburg | Bundesliga | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

Wolfsburg – Stuttgart | Bundesliga | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus

17:00

Beşiktaş – Gençlerbirliği | Süper Lig | Bein Sports 2

Çaykur Rizespor – Trabzonspor | Süper Lig | Bein Sports 1

Brighton – Newcastle | Premier Lig | Bein Sports 4

Burnley – Leeds United | Premier Lig | Bein Connect

Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri

Crystal Palace – Bournemouth | Premier Lig | Bein Sports Max 2

Manchester City – Everton | Premier Lig | Bein Sports 3

Sunderland – Wolverhampton | Premier Lig | Bein Connect

Sumqayıt – Karvan | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport

17:15

Barcelona – Girona | La Liga | S Sport / Idman TV / S Sport Plus

18:00

Nice – Lyon | Fransa Ligue 1 | Bein Connect

19:00

Torino – Napoli | Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Hatayspor – Çorum FK | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports Max 1

Giresunspor – Artvin Hopa | TFF 3. Lig | Sıfır TV YouTube

Tire 2021 – Altay | TFF 3. Lig | Sıfır TV

Eskişehirspor – Denizli İdmanyurdu Güreller | TFF 3. Lig | Bi Kanal

19:30

Villarreal – Real Betis | La Liga | S Sport / S Sport Plus

Bayern Münih – Borussia Dortmund | Bundesliga | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Fulham – Arsenal | Premier Lig | Bein Sports 3

Bu akşam kimin maçı var 18 Ekim? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45

PSV – Go Ahead Eagles | Eredivisie | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

Utrecht – Volendam | Eredivisie | Tivibu Spor 4

20:00

Başakşehir – Galatasaray | Süper Lig | Bein Sports 1

Angers – Monaco | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 2

21:00

Al Nassr – Al Fateh | Suudi Arabistan Pro Ligi | S Sport Plus

Euro Business Kupası Finali | Sıfır TV

St. Etienne – Le Mans | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 5

Kolombiya – Fransa | FIFA U20 Dünya Kupası 3.lük Maçı | FIFA YouTube

21:30

Bochum – Hertha Berlin | Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2

21:45

Roma – Inter | Serie A | S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

22:00

Atletico Madrid – Osasuna | La Liga | S Sport S Sport Plus

Ajax – AZ Alkmaar | Eredivisie | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

22:05

Marsilya – Le Havre | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 3

