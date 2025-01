Bu akşam kimin maçı var? 25 Ocak takvimi

25 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:05

Süper Lig, Premier Lig ve ZTK gibi organizasyonlarda heyecan devam ederken 25 Ocak akşamı oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu.

Bundesliga​, İtalya Serie A​ gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Futbolseverler bu akşam maç var mı merak ederken liglerdeki program da açıklandı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 25 OCAK?

Günün programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Trendyol 1. Lig

13:30 | Boluspor - Gençlerbirliği | TRT Spor | Bein Sports​ 2 | beIN Sports Tod TV

13:30 | Y.Malatyaspor - Esenler Erokspor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV | tabii Spor 6

16:00 | İstanbulspor - Amedspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

19:00 | Adanaspor - Iğdırspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

13:30 | Sivasspor - Kayserispor | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

16:00 | Alanyaspor - Rams Başakşehir | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

19:00 | Galatasaray - Konyaspor | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

TFF 2. Lig

14:00 | Sarıyer - İnegölspor

TFF 3. Lig

14:00 | Karşıyaka - Bulvarspor | Yayın Yok

14:00 | Balıkesirspor - Uşakspor

14:00 | Ayvalıkgücü Bld. - Çankaya FK

Almanya Bundesliga 2

15:00 | Köln - Elversberg | Tivibu Spor 1 | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

15:00 | Karlsruhe - Fortuna Düsseldorf | Tivibu Spor 2 | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

15:00 | Schalke 04 - Nürnberg | Tivibu Spor 3 | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

Azerbaycan Premier Ligi

15:00 | Sebail - Kapaz | CBC Sport

17:30 | Sabah Bakü - Sumqayıt | CBC Sport

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ KANALDA?

İngiltere Championship

15:30 | Luton Town - Millwall | TV 8 Buçuk | Exxen

18:00 | Sunderland - Plymouth | Yayın Yok

18:00 | Bristol City - Blackburn | TV 8 Buçuk | Exxen

İspanya La Liga

16:00 | Mallorca - Real Betis | S Sport | S Sport Plus

18:15 | Atletico Madrid - Villarreal | S Sport | S Sport Plus

20:30 | Sevilla - Espanyol | S Sport | S Sport Plus

Fransa Ligue 2

16:00 | Paris FC - Red Star | beIN Sports Tod TV | beIN Sports Connect

İtalya Serie A

17:00 | Como - Atalanta | S Sport 2 | S Sport Plus

20:00 | Napoli - Juventus | S Sport 2 | S Sport Plus

Almanya Bundesliga

17:30 | Augsburg - Heidenheim | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

17:30 | B.Dortmund - Werder Bremen | Tivibu Spor 3 | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

17:30 | Freiburg - Bayern Münih | Bein Sports Max 2 | Tivibu Spor 1 | Bein Sports Tod TV

17:30 | Mainz - Stuttgart | Tivibu Spor 4 | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

17:30 | Leipzig - Bayer Leverkusen | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 2 | Bein Sports Tod TV

20:30 | Monchengladbach - Bochum | Bein Sports 4 | Tivibu Spor 1 | Bein Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

18:00 | Bournemouth - Nottingham Forest | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

18:00 | Brighton - Everton | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

18:00 | Liverpool - Ipswich Town | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

18:00 | Southampton - Newcastle | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect

18:00 | Wolverhampton - Arsenal | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

20:30 | Manchester City - Chelsea | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV | beIN Sports Connect

Fransa Ligue 1

19:00 | Monaco - Rennes | Bein Sports Tod TV | beIN Sports Connect