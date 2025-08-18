Menü Kapat
29°
Bu akşam maç var mı belli oldu! 18 Ağustos Süper Lig, Trendyol 1. Lig maç programı

Trendyol 1. Lig, Süper Lig ve birçok ligde şampiyonluk yarışı başladı. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği liglerde bu akşam maç var mı belli oldu. Bugün Amedspor - Erzurumspor, Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak. 18 Ağustos bugünün maçlarının saati duyuruldu.

Bu akşam maç var mı belli oldu! 18 Ağustos Süper Lig, Trendyol 1. Lig maç programı
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. , , , , Brezilya Seria A karşılaşmaları yakından takip edilirken bu akşam hangi maçlar oynanacak netleşti. İşte günün programı!

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 18 AĞUSTOS PAZARTESİ?

Büyük kulüplerin yer aldığı liglerde takımların şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Heyecanla takip edilen liglerde yarış kaldığı yerden devam ederken bu akşam oynanacak olan maçların programı da belli oldu.

Azerbaycan Premier Ligi

19:00 Zira - Araz | CBC Sport

(DFB Pokal)

19:00 Dynamo Dresden - Mainz | Yayın Yok
21:45 Essen - B.Dortmund | Yayın Yok

Bu akşam maç var mı belli oldu! 18 Ağustos Süper Lig, Trendyol 1. Lig maç programı

İspanya La Liga 2

20:00 Sporting Gijon - Cordoba | S Sport, S Sport Plus

Trendyol 1. Lig

21:30 Amedspor - Erzurumspor | TRT Spor, Bein Sports 2

21:30 Kasımpaşa - Trabzonspor | Bein Sports 1

Fransa Ligue 2

21:45 Le Mans - Montpellier | Bein Sports 4

Bu akşam maç var mı belli oldu! 18 Ağustos Süper Lig, Trendyol 1. Lig maç programı

İspanya La Liga

22:00 Elche - Real Betis | S Sport, S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

22:00 Leeds United - Everton | Bein Sports 3

Portekiz Liga NOS

22:15 Gil Vicente - Porto | Tivibu Spor 1, S Sport Plus

Bu akşam maç var mı belli oldu! 18 Ağustos Süper Lig, Trendyol 1. Lig maç programı

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

18 Ağustos Pazartesi günü maç programına göre Amedpspor ile Erzurumspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka 21.30'da başlarken Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada muhtemel ilk 11 kadroları beklenirken binlerce taraftar maçın başlamasını bekliyor. Erzurumspor Amedspor maçı bugün TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

