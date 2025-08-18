Bu akşam maç var mı belli oldu! 18 Ağustos Süper Lig, Trendyol 1. Lig maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. La Liga, Premier Lig, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Brezilya Seria A karşılaşmaları yakından takip edilirken bu akşam hangi maçlar oynanacak netleşti. İşte günün programı!
Büyük kulüplerin yer aldığı liglerde takımların şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Heyecanla takip edilen liglerde yarış kaldığı yerden devam ederken bu akşam oynanacak olan maçların programı da belli oldu.
Azerbaycan Premier Ligi
19:00 Zira - Araz | CBC Sport
Almanya Kupası (DFB Pokal)
19:00 Dynamo Dresden - Mainz | Yayın Yok
21:45 Essen - B.Dortmund | Yayın Yok
İspanya La Liga 2
20:00 Sporting Gijon - Cordoba | S Sport, S Sport Plus
Trendyol 1. Lig
21:30 Amedspor - Erzurumspor | TRT Spor, Bein Sports 2
21:30 Kasımpaşa - Trabzonspor | Bein Sports 1
Fransa Ligue 2
21:45 Le Mans - Montpellier | Bein Sports 4
İspanya La Liga
22:00 Elche - Real Betis | S Sport, S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
22:00 Leeds United - Everton | Bein Sports 3
Portekiz Liga NOS
22:15 Gil Vicente - Porto | Tivibu Spor 1, S Sport Plus
18 Ağustos Pazartesi günü maç programına göre Amedpspor ile Erzurumspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka 21.30'da başlarken Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada muhtemel ilk 11 kadroları beklenirken binlerce taraftar maçın başlamasını bekliyor. Erzurumspor Amedspor maçı bugün TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.