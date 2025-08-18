Beşiktaş Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Son saniyede 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etti.

Zorlu geçen mücadele, ev sahibi ekibin son anlarda bulduğu golle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk golü ev sahibi Beşiktaş'tan geldi.

19. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Tammy Abraham, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

29. dakikada sahneye çıkan Mame Thiam, skoru 1-1'e getirerek ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmazken, 90+6. dakikada Rafa Silva, attığı golle Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve takımına üç puanı getiren isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında 3 puanı aldı.

Eyüpspor ise sahadan puansız ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u kendi sahasında ağırlayacak.