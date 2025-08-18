Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Beşiktaş Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Son saniyede 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u son dakikada bulduğu golle yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Beşiktaş Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Son saniyede 3 puanı kaptı
tgrthaber.com
18.08.2025
00:09
18.08.2025
00:09

'in 2. haftasında , Tüpraş Stadyumu'nda 'u konuk etti.

Zorlu geçen mücadele, ev sahibi ekibin son anlarda bulduğu golle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk golü ev sahibi Beşiktaş'tan geldi.

Beşiktaş Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Son saniyede 3 puanı kaptı

19. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan , topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

29. dakikada sahneye çıkan Mame Thiam, skoru 1-1'e getirerek ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmazken, 90+6. dakikada , attığı golle Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve takımına üç puanı getiren isim oldu.

Beşiktaş Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Son saniyede 3 puanı kaptı

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında 3 puanı aldı.

Eyüpspor ise sahadan puansız ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u kendi sahasında ağırlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş - Eyüpspor maçında golleri kimler attı?
Beşiktaş'ın gollerini 19. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 90+6. dakikada Rafa Silva kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 29. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
ETİKETLER
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#eyüpspor
#rafa silva
#Tammy Abraham
#Aktüel
