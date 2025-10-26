Bu gece saatler geri alınacak mı, değişecek mi? 26 Ekim 2025 kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Avrupa ülkelerinde 25 Ekim 2025 Cumartesi gününü 26 Ekim 2025 Pazar gününe bağlayan gece saatler 1 saat geriye alındı. Kış saati uygulamasının uygulanmaya başlamasıyla birlikte Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıktı.

Vatandaşlar tarafından bu gece saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

BU GECE SAATLER GERİ ALINACAK MI, DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek. 2016 yılından beri ülkemizde kalıcı yaz saati uygulaması uygulanıyor. Bu kapsamda bu gece saatler geriye alınmayacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER NEDEN GERİYE ALINMIYOR?

Türkiye'de kış saati uygulaması enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla faydalanmak için 26 Mart 2016 tarihinde yürürlükten kaldırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye'nin saati değişmeksiniz GMT+3 olarak sabitlendi.

Bu kapsamda 2016 yılından beri Türkiye'de saatler kış aylarında geriye alınmıyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016-2024 yılları arasında kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11.252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandı.