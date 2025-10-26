Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bu gece saatler geri alınacak mı, değişecek mi? 26 Ekim 2025 kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Avrupa ülkelerinde dün gece saatler 1 saat geriye alındı. Avrupa ülkelerinde saatlerin geriye alınmasının ardından Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilip, geçmeyeceği gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından bu gece saatler geri alınacak mı, değişecek mi sorularının cevapları araştırılıyor.

Bu gece saatler geri alınacak mı, değişecek mi? 26 Ekim 2025 kış saati uygulamasına geçilecek mi?
26.10.2025
26.10.2025
Avrupa ülkelerinde 25 Ekim 2025 Cumartesi gününü 26 Ekim 2025 Pazar gününe bağlayan gece saatler 1 saat geriye alındı. uygulamasının uygulanmaya başlamasıyla birlikte Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı 2'ye çıktı.

Vatandaşlar tarafından bu gece saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Bu gece saatler geri alınacak mı, değişecek mi? 26 Ekim 2025 kış saati uygulamasına geçilecek mi?

BU GECE SAATLER GERİ ALINACAK MI, DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek. 2016 yılından beri ülkemizde kalıcı yaz saati uygulaması uygulanıyor. Bu kapsamda bu gece saatler geriye alınmayacak.

Bu gece saatler geri alınacak mı, değişecek mi? 26 Ekim 2025 kış saati uygulamasına geçilecek mi?

TÜRKİYE'DE SAATLER NEDEN GERİYE ALINMIYOR?

Türkiye'de kış saati uygulaması sağlamak ve gün ışığından daha fazla faydalanmak için 26 Mart 2016 tarihinde yürürlükten kaldırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye'nin saati değişmeksiniz GMT+3 olarak sabitlendi.

Bu kapsamda 2016 yılından beri Türkiye'de saatler kış aylarında geriye alınmıyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2016-2024 yılları arasında kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11.252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandı.

#enerji tasarrufu
#kış saati
#Yaz Saati
#Türkiye Saati
#Saat Farklı
#Aktüel
